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تقدم أشغال مشروع تهيئة المنظومة المائية بمنطقة قرقور من معتمدية عقارب بولاية صفاقس الى 60 بالمائة

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Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Juin 2026 - 19:09 قراءة: 0 د, 46 ث
      
بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بمنطقة قرقور من معتمدية عقارب بولاية صفاقس 60 بالمائة، وذلك خلال متابعة ميدانية لمدى تقدم انجاز المشروع الذي يندرج ضمن برنامج التزويد بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي والممول من طرف البنك الافريقي للتنمية في مرحلته الثانية.

وقد تم الوقوف على نسق تقدم الأشغال خلال زيارة ميدانية قام بها فريق فني يضم خبراء من البنك الإفريقي للتنمية والإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه، يوم 04 جوان 2026، بالتنسيق مع دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس، وفق ماورد بصفحة المندوبية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".


ويهدف المشروع، الذي تقدر كلفته الجملية بحوالي 18 مليون دينار، إلى تزويد نحو 10 آلاف ساكن بالماء الصالح للشرب عبر تحديث وتجديد مكونات المنظومة المائية وتعزيز مردوديتها.


وتتواصل متابعة تنفيذ المشروع بالشراكة بين مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه فيما يتولى مكتب مراقبة مهمة المصادقة على مخططات الإنجاز ومتابعة وتسلم أشغال الهندسة المدنية.
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