تنظيم الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 إلى 23 جوان 2026

وتكتسي هذه الدورة رمزية كبرى لدى القائمين على جمعية معرض صفاقس الدولي والمؤتمرات تحت شعار "60 سنة من التميز و60 سنة من الثقة و60 سنة من الإشعاع والتنمية" مكرسة دورها التاريخي كمحرك أساسي للحركة الاقتصادية في جهة صفاقس والبلاد التونسية عامة.وتتميز دورة هذا العام ببرنامج متنوع يجمع بين البعدين التجاري والترفيهي، حيث يفتح المعرض أبوابه يوميا للعموم من الساعة الحادية عشرة صباحا (11:00) إلى منتصف الليل ليمثل فضاء متكاملا للتسوق والترفيه العائلي.وأفادت الجهة المنظمة في بلاغ لها أن المعرض سيوفر معروضات ومنتجات متنوعة تلبي حاجيات كافة أفراد العائلة من مختلف الأعمار إلى جانب تخصيص أجنحة لألعاب الأطفال وبرمجة جملة من المفاجآت والهدايا والسهرات العائلية المؤثثة لليالي المعرض.ومن المتوقع أن تشهد هذه الدورة اقبالا لافتا من العارضين والزوار مواصلة بذلك مسيرة ستة عقود من النجاح والتجدد الاقتصادي.