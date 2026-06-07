الكشف عن برنامج الدورة التأسيسية من "مهرجان ألون البحيرة بيئة، فن وحياة" ببنزرت

تم الكشف أمس عن تفاصيل الدورة التأسيسية من "مهرجان ألون البحيرة بيئة، فن وحياة"، التي تقام ببنزرت الكبرى من 11 إلى 13 جوان الحالي وهو مهرجان يستخدم الفن للتوعية البيئية.وينتظم هذا المهرجان بالشراكة بين وزارة البيئة عبر البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمحيط بحيرة بنزرت ووزارة الشؤون الثقافية عبر المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت، وذلك "بهدف توظيف الثقافة والفنون كجسر للتقريب بين الإنسان وبيئته وترسيخ قيم المسؤولية البيئية والعمل الجماعي".وتتوزع فعاليات الدورة الأولى، من هذا المهرجان الذي خصصت له الأسبوع الماضي جلسة عمل بإشراف والي الجهة، على ثلاثة مناطق من بنزرت وهي منزل عبد الرحمان والميناء القديم ببنزرت وجرزونة.وينتظم اليوم الأول من هذا المهرجان المهرجان بدار الثقافة ابن رشد وبطحاء المدينة العتيقة، تحت شعار "لقاء البحيرة"، ويضم تنظيم منتدى فكريا بعنوان "بحيرة بنزرت: الماضي، الواقع، والآفاق"، وذلك بمشاركة خبراء في المجال البيئي والتراث الثقافي والفنون.وفضلا عن المنتدى يضم برنامج اليوم الأول أيضا، زيارة عدد من المعارض الفنية والوثائقية، وهي معرض "رياس المرزوقة" الذي يضم لوحات توثق لذاكرة البحارة وطرق الصيد ومناظر طبيعية لبحيرة منزل عبد الرحمان، ومعرض "فنون البحيرة" ويضم أعمالا تم انجازها في إطار المسابقة الوطنية "الفن في خدمة بحيرة بنزرت" وخلال الورشات الفنية للمنشطين بدور الثقافة بالجهة، بالإضافة إلى معرض "إبداعات من النفايات" مع تقديم تنصيبة فنية بعنوان "أنين القاع" للفنان أحمد بن رجب. كما سيكون للجمهور موعد مع عدة عروض ثقافية وفنية متنوعة تراوح بين الرقص والموسيقى والشعر والعروض البصرية، بالإضافة إلى فقرات تنشيطية وورشات توعوية.وتقام أنشطة اليوم الثاني من المهرجان تحت شعار "الهبة إلى البحيرة"، وتنتظم فعالياته بالمدينة العتيقة ببنزرت والميناء القديم وبطحاء المدينة ونهج الزنايدية، ويضم عددا من الأنشطة الثقافية والبيئية والورشات واللقاءات مع عدد من الفاعلين في المنطقة من بينهم عديد الحرفيين، فضلا عن عروض فنية موسيقية.وتحت شعار "ليلة أضواء البحيرة" تنتظم الأمسية الختامية للمهرجان بجرزونة على ضفاف القنال يوم 13 جوان 2026، ويكون خلالها الجمهور على موعد مع عروض ثقافية وفنية من بينها عرض مسرح شارع بعنوان "صرخة البحيرة لنادي المسرح بدار الثقافة ابن رشد بمنزل عبد الرحمان، وعرض بصري تفاعلي بعنوان "الفن في مواجهة التلوث" ومشهدية إسقاط ضوئي على جسر بنزرت، وعرض موسيقي لمجموعة "أجراس" بقيادة الفنان عادل بوعلاق.