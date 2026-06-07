فرع القصرين لمدينة العلوم ينظم الاحد 21 جوان الجاري يوما علميا مفتوحا للعموم تحت شعار: "الشمس... مصدر الحياة والطاقة"

بمناسبة اليوم العالمي للشمس وتزامنا مع الانقلاب الصيفي الذي يوافق أطول نهار في السنة، ينظم فرع القصرين لمدينة العلوم بتونس يوم الأحد 21 جوان 2026 بداية من الساعة التاسعة صباحا يوما علميا مفتوحا للعموم تحت شعار: "الشمس... مصدر الحياة والطاقة".ويندرج هذا النشاط ضمن البرنامج العلمي السنوي للفرع الذي يهدف إلى تبسيط العلوم وتقريبها من مختلف الفئات العمرية من خلال تقديم محتوى علمي تفاعلي يجمع بين المعرفة والمتعة والاكتشاف.ويتضمن البرنامج عدة فقرات تتعلق بمحاضرة علمية حول نشأة النجوم وتطورها داخل الكون وورشة فلكية للتعرف على المجموعات النجمية وأبرز الكوكبات المرئية في السماء إلى جانب ورشة حول الطاقات المتجددة وأهمية الطاقة الشمسية في بناء مستقبل مستدام.كما ستنتظم بالمناسبة ورشة تطبيقية حول الساعة الشمسية تمكن المشاركين من اكتشاف كيفية تحديد الوقت والاتجاهات باستعمال أشعة الشمس علاوة على عروض علمية تفاعلية تشرح ظاهرة الانقلاب الصيفي وتعاقب الفصول.ومن بين الفقرات التي تمت برمجتها أيضا ورشة علمية حول ظاهرتي الكسوف والخسوف وأسباب حدوثهما وحصة رصد مباشر للشمس بواسطة التلسكوب مصحوبة بشروحات علمية مبسطة حول مكوناتها ونشاطها.