مونديال 2026 - المنتخب التونسي يشد الرحال الى مدينة مونتيري المكسيكية

شد وفد المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم الاحد الرحال الى مدينة مونتيري المكسيكية للمشاركة في نهائيات كاس العالم التي تستضيفها المكسيك وكندا والولايات المتحدة من 11 جوان الى 19جويلية 2026وكان المنتخب الوطني انهزم امس السبت في لقائه الودي الاخير استعدادا للمونديال امام نظيره البلجيكي بخماسية نظيفة بعد ان انهزم ضد النمسا بهدف دون رد يوم 1 جوان الجاري في المرحلة الاخيرة من التحضيرات.ويدخل المنتخب التونسي هذه النسخة بطموحات تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في بلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه، مستفيدا من الخبرة التي راكمها خلال مشاركاته السابقة في المونديال.ويستهل منتخب نسور قرطاج مشاركتهم السابعة والثالثة على التوالي في المونديال بمواجهة المنتخب السويدي يوم 15 جوان الجاري بملعب مونتيري قبل التباري في نفس الملعب مع المنتخب الياباني يوم 21 جوان لحساب الجولة الثانية للمجموعة السادسة على ان يكون مسك الختام في الدور الاول مع المنتخب الهولندي يوم 26 من نفس الشهر بكانساس سيتي في الولايات المتحدة.