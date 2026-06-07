JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:35 Tunis

مونديال 2026 - المنتخب التونسي يشد الرحال الى مدينة مونتيري المكسيكية

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a25a6f9b51109.86137797_lnqpfjikemgoh.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Juin 2026 - 18:14 قراءة: 0 د, 45 ث
      
شد وفد المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم الاحد الرحال الى مدينة مونتيري المكسيكية للمشاركة في نهائيات كاس العالم التي تستضيفها المكسيك وكندا والولايات المتحدة من 11 جوان الى 19جويلية 2026

وكان المنتخب الوطني انهزم امس السبت في لقائه الودي الاخير استعدادا للمونديال امام نظيره البلجيكي بخماسية نظيفة بعد ان انهزم ضد النمسا بهدف دون رد يوم 1 جوان الجاري في المرحلة الاخيرة من التحضيرات.


ويدخل المنتخب التونسي هذه النسخة بطموحات تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في بلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه، مستفيدا من الخبرة التي راكمها خلال مشاركاته السابقة في المونديال.


ويستهل منتخب نسور قرطاج مشاركتهم السابعة والثالثة على التوالي في المونديال بمواجهة المنتخب السويدي يوم 15 جوان الجاري بملعب مونتيري قبل التباري في نفس الملعب مع المنتخب الياباني  يوم 21 جوان لحساب الجولة الثانية للمجموعة السادسة على ان يكون مسك الختام في الدور الاول مع المنتخب الهولندي يوم 26 من نفس الشهر بكانساس سيتي في الولايات المتحدة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330656

babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 4

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 07 جوان 2026 | 21 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:26
19:38
16:09
12:25
05:00
03:10
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet29°
26° Babnet
الــرياح:
5.61 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-21
31°-22
36°-23
39°-23
36°-24
  • Avoirs en devises 25652,9
  • (05/06)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,38853 DT
  • (05/06)
  • 1 $ = 2,91988 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/06)     1186,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/06)   29447 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No