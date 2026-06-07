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قفصة: تواصل حملات تنظيف للتين الشوكي للحد من إنتشار الحشرة القرمزية ببلدية سيدي عيش

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Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Juin 2026 - 20:05 قراءة: 1 د, 13 ث
      
تواصل بلدية سيدي عيش من ولاية قفصة تنفيذ سلسلة من حملات تنظيف للتين الشوكي للحد من إنتشار الحشرة القرمزية وذلك بمعاضدة عدد من الادارات الجهوية وبلديات من الجهة وفق ما ذكرته رئيسة البلدية سوسن قاسمي.
وأضافت سوسن قاسمي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، بأن هذه الحملات لتنظيف التين الشوكي المصاب بالحشرة القرمزية انطلقت بعد ورود عدد من التشكيات من المواطنين على مصالح بلدية سيدي عيش، مطالبة إياها بالتدخل وإيجاد حل لهذا الاشكال خاصة وانها تفشت بالقرب من الأحياء السكنية بالدائرة البلدية.


وأشارت إلى أن البلدية تجاوبت مع هذا المطلب وأعدت برنامجا خاصا بالتنسيق مع مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة شمل تحديد مناطق وبؤر انتشار هذه الآفة.

وأوضحت قاسمي أن حملات التنظيف شملت إزالة التين الشوكي المصاب بالحشرة القرمزية واستهدفت كلا من سيدي عيش المركز ومداخلها وأحياء الحمامدية وحي بن يونس وطريق القرية والوادي المحاذي للمدرسة الاعدادية، مبينة أن عمليات التنظيف شاركت فيها ادارات المياه العمرانية والتجهيز وبمعاضدة بلديات القطار وسيدي بوبكر والسند عبر توفير آليات ثقيلة متمثلة في الآلات الجارفة وشاحنات لرفع فضلات عمليات التنظيف بسعة 7 و3،5 طن.


ولفتت قاسمي إلى أن مصالح بلدية سيدي عيش قامت، على هامش تنظيف التين الشوكي المصاب بالحشرة القرمزية، بتنفيذ حملة نظافة لمصبات الفضلات العشوائية والنقاط السوداء بالمنطقة بداية من مدخل معتمدية سيدي عيش على مستوى مدخل العمامية إلى المنتزه البلدي وستشمل باقي الاحياء في قادم الأيام، مضيفة أنه على إثر هذه الحملة ستنطلق عملية مداواة لتكاثر الحشرات والبعوض وقد تم تحديد المبيدات الحشرية التي ستستعمل لذلك بالتنسيق مع الادارة الجهوية للصحة بقفصة.
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