تحت شعار "تونس ديناميكية متجددة، فرص جديدة" تنظيم الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار يومي 25 و26 جوان

حضور رفيع المستوى وشخصيات اقتصادية بارزة



تعزيز التنافسية وإطلاق المنصة الرقمية للمستثمر



تونس بوابة نحو إفريقيا وورشات قطاعية متخصصة



شراكات دولية وتمويل التنمية



تحت شعار " تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة " تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط الدورة 22 منتدى تونس للاستثمار يومي 25 و 26 جوان 2026 بقمرت، الضاحية الشمالية للعاصمة.وينتظر ان يشهد المنتدى الإعلان عن ارساء منصة المستثمر اثر الانتهاء منها وتقديمها للمشاركين في هذه التظاهرة كآلية ناجعة لتسهيل الاجراءات وخطوة إضافية لتطوير مناخي الاعمال والاستثمار في تونس .ويأتي المنتدى، الذي ينعقد مرة كل سنتين، وفق الموقع المخصص له، ليسلط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وأولويات المخطط التنموي الوطني 2026-2030، فضلاً عن تعزيز دور تونس المتنامي في سلاسل القيمة العالمية وموقعها كبوابة استراتيجية نحو القارة الإفريقية.ينتظر ان يشهد المنتدى، الذي ينتظم، ايضا، بالتعاون والشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، حضور حوال الف مشارك مع مشاركة ثلة من صناع القرار والمستثمرين والشركاء الدوليين.ويشهد الحفل الافتتاحي مشاركة بارزة لكل من وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، و رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول إلى جانب ممثلين عن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف)، ورئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل بالسنغال، أداما لام، ورجل الأعمال النيجيري، أليكو دانغوتي، ورئيس مجموعة أرباب العمل الفرانكوفونية، جان لو بلاشييه، بحسب ما جاء في البرنامج العام للتظاهرةكما ستشهد فعاليات اليوم الأول تكريم التميز في مجال الاستثمار الخارجي من خلال توزيع "جوائز منتدى تونس للاستثمار 2026"، بهدف الاحتفاء بالشركات الأجنبية التي ساهمت بفعالية في التنمية الاقتصادية والابتكار، واختارت تونس كوجهة استثمارية مستدامة.تتمحور الجلسة العامة الأولى للمنتدى حول "تعزيز تنافسية تونس: الإصلاحات والفرص" برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط وبمشاركة محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري والمدير التنفيذي لشركة "نيكسوس أوتو إلكتريك"، عادل بن خالد، وممثلين عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد ).وفي سياق متصل، سيتم خلال الجلسة الثالثة إطلاق تقديم جملة من المشاريع العمومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع "مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان".تحت عنوان "تونس: بوابة نحو إفريقيا"، تبحث الجلسة العامة الثانية التي ينتظر ان يرأسها وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، الآليات الكفيلة بجعل تونس مركزاً استراتيجياً للشركات الأجنبية المتوجهة للأسواق الإفريقية.ويشارك في هذه الجلسة رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، أنيس الجزيري، و رئيس منظمة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" لاستعراض التجربة التونسية في إفريقيا، الى جانب رئيس الغرف التجارية المشتركة، ناصف بلخيرية، وممثل البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفركسيم بنك) في شمال إفريقيا.وعلى صعيد آخر، يخصص المنتدى سلسلة من الورشات والجلسات الموازية لبحث آفاق الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمتمثلة في مكونات السيارات والنسيج والملابس و الصناعات الغذائية والتحويلية وريادة الأعمال النسائية .وستشكل هذه الورشات منصة تفاعلية للمستثمرين الأجانب المتمركزين في تونس لمشاركة قصص نجاحهم ورؤيتهم المستقبلية.يتضمن برنامج المنتدى كذلك ندوات متخصصة بالتعاون مع المنظمات الدولية، من بينها ندوة للبنك الإفريقي للتنمية حول "فرص الأعمال لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف"، وندوة للمنظمة الدولية للهجرة تحت عنوان "التونسيون بالخارج: بنية تحتية استراتيجية للاستثمار وتمويل التنمية"، مما يفتح آفاقاً جديدة لإشراك الكفاءات التونسية بالمهجر في الديناميكية الاقتصادية الجديدة للبلاد.يشار إلى ان تونس قد استقطبت خلال الثلاثي الاول من هذه استثمارات اجنبية بقيمة اكثر من 838 مليون دينار وسط توقعات بانهاء السنة بجذب استثمارات اجنبية بقيمة 4 مليار دينار .