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رابح البدوي من جمعية الغولف بالحمامات وآية العذاري من جمعية الغولف قنطاوي يتوجان ببطولة تونس للغولف في صنفي الذكور والاناث

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Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Juin 2026 - 17:51 قراءة: 1 د, 15 ث
      
توج كل من رابح البدوي من جمعية الغولف بالحمامات وآية العذاري من جمعية الغولف قنطاوي ببطولة تونس للغولف في صنفي الذكور والاناث اكابر التي اسدل الستار عشية اليوم على دورتها النهائية للموسم 2025/2026 والتي تواصلت على امتداد 4 أيام بملعب الغولف سيتروس بالحمامات.

وأشار رئيس الجامعة التونسية للغولف محمد عزيز الفتني في تصريح لوكالة "وات " الى ان هذه الدورة النهائية التي ضمت عديد المسابقات في مختلف الأصناف والفئات العمرية شهدت تنافسا كبيرا بين حوالي 90 لاعبا مشاركا وخاصة منهم عناصر المنتخب الوطني.  

وابرز ان الدورة التي تواصلت على امتداد 4 أيام نظمت على منوال تنظيم المسابقات العالمية في رياضة الغولف بما اكد أهميتها على المستوى الوطني في تحقيق لقب البطل وتمكن الفائزين من تحقيق نقاط إضافية في التصنيف العالمي للهواة .

وأشار من جهة أخرى الى ان الدورة النهائية لبطولة تونس لهذا الموسم تكتسي أهمية بالغة خاصة وانها تعتبر مرحلة مهمة في الاعداد لبطولة افريقيا للغولف التي ستنظمها الجامعة التونسية للغولف والتي سيحتضنها ملعب الغولف سيتروس من 13 الى 18 أكتوبر 2026 بمشاركة اكثر من 15 منتخبا من القارة الافريقية.

بطولة الغولف تعتمد مجموع النقاط المحصلة على مجموع 72 حفرة والتي تتواصل على 4 أيام بمعدل 18 حفرة في اليوم.
وأشار بخصوص انتشار ياضة الغولف في تونس الى ان هذه الرياضة تشكو من تقادم البنية التحتية خاصة وان ملاعب الغولف الموجودة اليوم هي ذاتها منذ 30 سنة ولم يتم إضافة أي ملعب جديد زد على ذلك إشكالية صعوبة صيانة ملاعب الغولف وتكلفتها العالية والارتباط الوثيق لرياضة الغلوف بالنشاط السياحي الذي عرف عديد الإشكاليات في السنوات الفارطة.
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