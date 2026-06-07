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وصول منتخب إيران المشارك في كأس العالم إلى تيخوانا

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a25a150334924.92054950_hjngfoqmkepli.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Juin 2026 - 17:49 قراءة: 1 د, 18 ث
      
وصل المنتخب الإيراني لكرة القدم إلى مدينة ​تيخوانا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، تمهيدا لخوض ثلاث مباريات في كأس ​العالم بالولايات المتحدة، في ظل توترات ألقت بظلالها على ‌أكبر حدث رياضي عالمي، وجعلت منه ساحة لمنافسة حامية بين البلدين المتنازعين.

وحطت ‌طائرة المنتخب بعد الساعة الخامسة صباحا (12:00 بتوقيت غرينتش) ‌في المدينة المكسيكية الواقعة على الحدود مع سان دييغو، عقب رحلة جوية ليلية قادمة من تركيا، حيث خاض الفريق معسكرا تدريبيا استمر ثلاثة أسابيع. وبعد تحرك حافلة الفريق ⁠من مطار تيخوانا، توقفت للحظات ليتمكن مسؤولو الاتحاد من تحية نحو 20 مشجعا كانوا يلوحون بالأعلام الإيرانية، قبل أن يرافق طوق أمني من الجيش والشرطة البعثة حتى فندق "ماريوت" الذي سيتخذونه مقرا لإقامتهم. وتعد كرة القدم في ​إيران شغفا وطنيا يجمع مختلف أطياف المجتمع، إلا أن مشاركة المنتخب في هذه البطولة تكتنفها أبعاد سياسية معقدة، في ظل توترات داخلية، وحالة الحرب ⁠مع الولايات المتحدة، فضلا عن الشكوك التي أحاطت بإمكانية دخول الفريق إلى الأراضي الأمريكية لخوض مبارياته. ويحمل وجود المنتخب في تيخوانا بعدا سياسيا أيضا، إذ جاء نقل المعسكر ⁠من أريزونا إلى المكسيك في اللحظة الأخيرة نتيجة عدم اليقين بشأن منح التأشيرات، إلى جانب تنامي التوجه داخل إيران لتقليص مدة بقاء الفريق في الولايات المتحدة إلى أدنى حد، بحسب ما أكده السفير الإيراني في المكسيك أبو الفضل بسنديده. ومن المقرر أن يستهل المنتخب الإيراني مشواره في المجموعة السابعة بمباراتين قرب لوس انجليس أمام نيوزيلندا في 15 جوان وبلجيكا في 21 من الشهر ذاته، قبل أن يواجه مصر في سياتل يوم 26 جوان. وقد يلتقي مع الولايات المتحدة في دور 32، في حال حل الفريقان في المركز ​الثاني ضمن مجموعتيهما. 
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