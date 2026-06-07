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جمعية الصداقة الصينية تفتح باب الترشح لمعرض "العالم الملون" وبينالي "طموحات الشباب" بمشاركة دول افريقية من بينها تونس

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Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Juin 2026 - 22:05 قراءة: 1 د, 42 ث
      
أعلنت الجمعية الصينية للصداقة مع الدول الأجنبية عن فتح باب الترشح للمشاركة في الفعاليات المشتركة لمعرض الرسم للشباب الصيني والأفريقي "العالم الملون 2026" وبينالي بكين لفنون الشباب "طموحات الشباب"، اللذين ينتظمان في إطار سنة التبادل الثقافي بين الصين والدول الإفريقية، من بينها تونس، بهدف تعزيز التبادل الثقافي والفني بين شباب الجانبين وترسيخ أواصر الصداقة والتعاون المشترك.

  وتنتظم التظاهرتان تحت شعار موحد هو "بناء حلم التحديث الصيني-الإفريقي المشترك"، بما يعكس قيم الصداقة التاريخية والتبادل الحضاري والتنمية المستدامة بين الصين والدول الإفريقية.

وتستهدف هذه المبادرة الشباب من الفئة العمرية بين 7 و45 سنة، موزعين على ثلاث فئات هي: الأطفال (من 7 إلى 12 سنة)، والمراهقون (من 13 إلى 18 سنة)، والشباب (من 19 إلى 45 سنة).
ويتيح الحدث المشاركة في مختلف مجالات الفنون البصرية، بما في ذلك الرسم الزيتي والرسم الصيني التقليدي والنحت والتصوير الفوتوغرافي والفنون الرقمية والفنون التركيبية.
وحددت الجهات المنظمة يوم 5 جويلية 2026 آخر أجل لتقديم الترشحات، على أن يتم اجراء أعمال التحكيم خلال الشهر نفسه، فيما يُقام حفل توزيع الجوائز والمعرض الفني في منتصف شهر أوت 2026 بالعاصمة الصينية بكين.

ودعت الجهات المنظمة المشاركين إلى تقديم أعمال فنية تعكس روح التعاون الصيني الإفريقي والتحديث المشترك، وتبرز الخصائص المميزة لمسارات التنمية والشراكة بين الجانبين.
ومن المنتظر أن تُعرض الأعمال الفائزة بساحة نصب الألفية التذكاري في بكين، بحضور الفائزين وممثلي الجهات المنظمة وعدد من السفراء والفنانين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية. كما سيتم تشجيع تنظيم معارض محلية موازية في عدد من الدول بالتعاون مع جمعيات الصداقة والجاليات الصينية بالخارج.
وسيحصل الفائزون في مختلف الفئات العمرية على جوائز أولى وثانية وثالثة، إضافة إلى شهادات تميز إلكترونية، فيما ستسند جوائز خاصة للمؤسسات التربوية والجمعيات والمنظمات التي تساهم في تشجيع مشاركة الشباب في هذه التظاهرة الثقافية الدولية.
كما سيتم عرض الأعمال المشاركة عبر منصات رقمية وإعلامية صينية متعددة، بما يتيح لها الوصول إلى جمهور واسع داخل الصين وخارجها، ويسهم في التعريف بإبداعات الشباب الإفريقي وتعزيز التبادل الثقافي بين الجانبين.
   ويمكن للشباب التونسيين الراغبين في المشاركة إرسال أعمالهم الفنية والتواصل مع اللجنة المنظمة عبر البريد الإلكتروني: bjyouthart@bjyouthart.org، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الجمعية الصينية للصداقة مع الدول الأجنبية تلقت  وات نسخة منه.
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