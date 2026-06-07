突尼斯通过2026年夏季密集推广计划增强在中国旅游市场的存在感

突尼斯国家旅游局驻中华人民共和国代表处计划在2026年夏季实施一项推广计划，旨在支持突尼斯旅游目的地在中国的市场地位，吸引更多中国游客。该计划包括组织中国网红和媒体人士赴突尼斯的考察访问，同时与中国网红和旅行社合作，在中国数字平台上发起推广活动，这些活动将与突尼斯国家队参加世界杯决赛阶段比赛同期进行。此外，计划还包括参加在广州和香港举办的两个旅游展览。突尼斯国家旅游局驻中国代表处主任阿努瓦尔·什塔维周日接受突尼斯非洲通讯社采访时表示，这些活动属于一项战略，旨在加强突尼斯旅游目的地在中国的市场定位，并扩大与旅游行业各参与方的合作伙伴关系。他指出，突尼斯参加于2026年5月26日至28日在上海举办的国际旅游交易会，是与旅行社、旅游运营机构、数字平台及中国合作伙伴进行专业会晤，探讨合作机会和发展职业关系的良机。他补充说，突尼斯国家旅游局局长在展会期间与多位中国旅游行业参与者举行了一系列会议，探讨加强合作和推广突尼斯旅游目的地的途径。突尼斯展台占地36平方米，展示了突尼斯旅游和文化产品的组成部分，并进行了现场手工艺品制作演示，其中包括与棕榈木雕刻相关的手工艺。参展的突尼斯代表团包括旅行社、酒店机构以及旅游和娱乐行业的专业人士代表。什塔维强调了中国市场对突尼斯旅游行业的重要性，指出中国游客对文化旅游、探险旅游和健康旅游的兴趣日益增长。他还指出，突中关系持续发展，得益于多个领域双边合作的加强，以及2026年两国庆祝建交62周年。他补充说，突尼斯受益于一系列吸引中国游客的有利因素，包括免签证政策以及其位于"一带一路"倡议框架内。根据该负责人提供的数据，突尼斯在2025年接待了约2.8万名中国游客，比2024年增长了19.3%，而2026年第一季度来自中国市场的游客人数增长了8.7%。他指出，突尼斯国家旅游局继续在中国市场实施推广计划，包括为媒体人士、网红和旅行社组织考察访问，以及推广突尼斯旅游和文化产品的宣传活动。