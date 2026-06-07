التوقيع على مذكرة تعاون إطارية لتثمين التراث التونسي بأحدث التقنيات النووية

وقع المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للعلوم والتكنلوجيا النووية، مُمَثَّلَيْنِ في شخص مديريهما العامّين طارق البكوش وهيثم الصغير،تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، مذكرة تعاون إطارية استراتيجية لتثمين التراث التونسي بأحدث التقنيات النووية.وحسب بلاغ للمعهد نشره اليوم الأحد، تعتبر هذه المذكرة " خطوة رائدة تترجم تلاحم العلوم الدقيقة مع العمق التاريخي لحماية الهوية الوطنية، وتجسيداً للتعاون المشترك في صون الموروث الثقافي التونسي الفريد وتثمينه".ومن المنتظر أن تفتح الشراكة بين المؤسستين "آفاقا علمية جديدة توظف التقنيات النووية والإشعاعية المتطورة كأدوات حديثة في خدمة التاريخ وتأصيل الهوية الوطنية"، حسب نص البلاغ.و"تعكس المذكرة عمق الالتزام بصون الهوية الوطنية، وتندرج في إطار إنجاز مشروع TUN1015، الطموح والمتعلق بتوظيف التقنيات النووية السلمية كدرع متطور لتدعيم التراث العريق وحمايته من الاندثار الزمن".​وعلى هامش توقيع المذكرة، استقبل المعهد الوطني للتراث ماريا هيلينا كاسيميرو (Maria Helena Casimiro)، الخبيرة والمسؤولة الفنية (Technical Officer) لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، الجهة الراعية والمحركة لهذا المشروع .وتابعت الخبيرة ميدانيًا حسن سير العمل وتفعيل آلياته المتطورة.وترعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع TUN1015 والمتعلق بتعزيز القدرات لتحليل وحفظ التراث الثقافي باستخدام التقنيات النووية وهو برنامج تعاون تقني شرع فيه منذ جانفي 2026 ويهدف إلى توظيف التكنولوجيا النووية المتقدمة (مثل المسح الإشعاعي غير المدمر والتحليل النظائري) لحماية وصيانة التراث الثقافي في تونس من التلف والآفات البيولوجية، وفحص تركيبته دون إلحاق أي ضرر مادي به، حسب ما نشرته المنظمة على موقعها الرسمي .عزيز