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انطلاق موسم حصاد الحبوب ب6 معتمديات من ولاية باجة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69fb425fe109f5.14098124_egojphlqkfmin.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Juin 2026 - 18:06 قراءة: 0 د, 54 ث
      
انطلق اليوم الأحد موسم حصاد الحبوب ب6 معتمديات جنوب ولاية باجة وهي قبلاط ومجاز الباب وتستور وجنوب تبرسق ومناطق من باجة الجنوبية
ومناطق من تيبار وسينطلق موسم الحصاد بمعتمديات باجة الشمالية وعمدون ونفزة وعدد من مناطق تبرسق وباجة الجنوبية وتيبار يوم 13 جوان الجاري وذلك حسب ما أقرته
اللجنة الجهوية لمتابعة المواسم الفلاحية بعد قيام الهياكل المختصة بمعاينات للاطلاع على نضج الحبوب التي خصصت لها مساحات تقدر ب155 ألف هكتار بالجهة خلال الموسم

الحالي.

وكان موسم حصاد الشعير والتريتكال قد انطلق يوم الأربعاء الماضي 3 جوان الجاري بكامل معتمديات ولاية باجة كما تم فتح مراكز التجميع المصادق عليها في نفس اليوم.


وتوقع رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بباجة عبد المجيد أولاد صغير في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء بالجهة ان تكون صابة الموسم الحالي
"طيبة جدا" حيث من المتوقع ان تتجاوز الصابة ال 3 ملايين قنطارحسب تقديره.

ولفت الى ان ولاية باجة تعد 47 مركز تجميع أغلبها مراكز مصادق عليها مضيفا انه تم القيام بجملة من الاستعدادات على مختلف المستويات لانجاح موسم الحصاد ومنها القيام
بحملات مكثفة لتعديل آلات الحصاد وصيانتها والتحسيس للحماية من الحرائق.
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