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السيطرة على حريق أتى على مساحة10 هكتارات من الحبوب والأعلاف بالشويقي

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Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Juin 2026 - 15:01 قراءة: 1 د, 6 ث
      
تمكنت فرق الاطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة، بدعم من إدارة الغابات بمنوبة، صبيحة اليوم الاحد، من السيطرة على حريق أتى على مساحة  10 هكتارات من مساحات القمح والشعير والاعلاف المزرعة بمنطقة الشويقي من معتمدية طبربة، وفق تأكيد رئيس دائرة الغابات كريم سعد لـ/وات/.

وتتوزع المساحة المتضررة، وفق سعد، بين خواص باغلب المساحة، وأخرى تابعة لديوان الأراضي الدولية، وقد مكنت التدخلات المحكمة من السيطرة على النيران في عملية قياسية، تم فيها محاصرة ألسنة اللهب قبل انتشارها والامتداد الى مساحات تناهز 100 هكتار ، وذلك بعد تخصيص  شاحنات إطفاء الحماية وشاحنة للغابات، فضلا عن جرارين فلاحيين ساهم بهما فلاحان بالمنطقة، وذلك في عملية أشرف عليها معتمد طبربة محمود ملالة، والمدير الجهوي للحماية عاطف حويج. 

وأضاف رئيس دائرة الغابات، ان أعوان الغابات تمكنوا اليوم أيضا بمنطقة شواط من معتمدية الجديدة، من إنقاذ مساحة حبوب هامة، بعد السيطرة على حريق شب بأشواك وأعشاب جافة محاذية لها على مساحة ألفي متر مربع، وكان التدخل ناجعا وجنب حدوث أضرار بمساحة الحبوب.

 وأضاف أن اليقظة متواصلة وتنسيق الجهود وإحكام التنسيق الميداني بين مختلف الأطراف المعنية للتدخل عند الاقتضاء، مؤكدا على مزيد تحسيس الفلاحين بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة للتوقي من إندلاع الحرائق بمزارع الحبوب والعلف، مع دعوة أصحاب السيارات على الطرقات لتجنب إلقاء أعقاب السجائر التي قد تتسبب في حرائق.
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