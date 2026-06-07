الاتحاد الجزائري لكرة القدم يمدد عقد بيتكوفيتش الى غاية 2028

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الأحد عبر موقعه الرسمي عن تمديد عقد مدرب المنتخب فلاديمير بيتكوفيتش رفقة طاقمه الفني إلى غاية 31 جويلية 2028.وأوضحت الهيئة الفيدرالية في بيانها أن "المدرب فلاديمير بيتكوفيتش وأعضاء طاقمه الفني المتركب من المدرب المساعد دافيد موراندي ومدرب الحراس غيدو ناني والمعد البدني باولو رونغوني سيواصلون مهامهم خلال السنتين المقبلتين".وحقق الفني السويسري منذ تعيينه على رأس العارضة الفنية ل"الخضر" يوم 29 فيفري 2024 حصيلة مميزة حيث قاد الفريق في 28 مباراة سجل خلالها 21 فوزا مقابل 4 تعادلات و3 هزائم فقط مع توقيع 67 هدفا واستقبال 22 هدفا.وتحت قيادة فلاديمير بيتكوفيتش ضمن المنتخب الجزائري تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 واضعا بذلك حدا لغيابه عن نسختي 2018 و 2022كما بلغ الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا 2025 بعد إقصاءين متتاليين من الدور الأول في نسختي 2021 و2023.وانعكس هذا التقدم أيضا على التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حيث كانت الجزائر في المركز 43 عالميا والسابع إفريقيا عند توليه المهمة قبل أن يرتقي "الخضر" إلى المركز 28 عالميا والرابع قاريا.