من الأرجنتين 1978 إلى قطر 2022.. أرقام ومحطات صنعت تاريخ المنتخب التونسي في كأس العالم
يستعد المنتخب التونسي لخوض مشاركته السابعة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم من خلال نسخة 2026، مستندا إلى رصيد من التجارب المونديالية الممتدة على أكثر من أربعة عقود، شهدت العديد من المحطات التاريخية والأرقام اللافتة التي صنعت ذاكرة "نسور قرطاج" في أكبر تظاهرة كروية عالمية.
6 مشاركات و18 مباراةشارك المنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم في 6 مناسبات سنوات 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022، دون أن يتمكن حتى الآن من تجاوز الدور الأول.
وخلال هذه المشاركات، خاض المنتخب 18 مباراة، حقق خلالها 3 انتصارات و5 تعادلات مقابل 10 هزائم.
كما سجل خط هجومه 14 هدفا، بينما استقبلت شباكه 26 هدفا.
91 لاعبا دافعوا عن ألوان تونسشهدت مختلف المشاركات المونديالية للمنتخب التونسي مشاركة 91 لاعبا خاضوا مباريات رسمية في كأس العالم، ساهموا في كتابة فصول مختلفة من تاريخ الكرة التونسية على الساحة العالمية.
رياض البوعزيزي الأكثر مشاركةيعد رياض البوعزيزي أكثر اللاعبين التونسيين مشاركة في كأس العالم من حيث عدد الدقائق، بعدما خاض 641 دقيقة خلال 8 مباريات في ثلاث نسخ متتالية هي 1998 و2002 و2006.
ويأتي خلفه حاتم الطرابلسي الذي لعب 619 دقيقة في 7 مباريات، ثم قيس الغضبان الذي شارك في 8 مباريات بإجمالي 421 دقيقة.
كما خاض كل من علي بومنيجل وزياد الجزيري ست مباريات في المونديال، بواقع 540 دقيقة للأول و482 دقيقة للثاني.
الصرارفي الأقل مشاركةيبقى بسام الصرارفي أقل اللاعبين التونسيين مشاركة في كأس العالم، بعدما اقتصر حضوره على دقيقة واحدة فقط خلال مباراة تونس وبنما في مونديال روسيا 2018.
الخزري الهداف التاريخييتصدر وهبي الخزري قائمة هدافي المنتخب التونسي في كأس العالم برصيد 3 أهداف.
ويحمل الخزري أيضا رقما مميزا باعتباره اللاعب التونسي الوحيد الذي سجل في نسختين مختلفتين من المونديال، بعدما هز شباك بلجيكا وبنما في روسيا 2018 وفرنسا في قطر 2022.
أكبر وأصغر لاعبيظل الحارس علي بومنيجل أكبر لاعب تونسي يشارك في كأس العالم، حيث بلغ عمره 40 سنة و71 يوما خلال مواجهة أوكرانيا في مونديال ألمانيا 2006.
في المقابل، يعتبر ياسين الشيخاوي أصغر لاعب تونسي يشارك في المونديال، بعدما ظهر في مباراة السعودية خلال نسخة 2006 وعمره 19 سنة و265 يوما.
9 قادة حملوا شارة المنتخبتعاقب على حمل شارة قيادة المنتخب التونسي في كأس العالم 9 لاعبين وهم:
* تميم الحزامي (الأرجنتين 1978)
* سامي الطرابلسي وشكري الواعر (فرنسا 1998)
* خالد بدرة وعادل السليمي (2002)
* رياض البوعزيزي (2006)
* وهبي الخزري وأيمن المثلوثي (2018)
* يوسف المساكني ووهبي الخزري (2022)
7 مدربين في المونديالقاد المنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم 7 مدربين، من بينهم 5 مدربين تونسيين هم:
* عبد المجيد الشتالي
* علي السلمي
* عمار السويح
* نبيل معلول
* جلال القادري
إلى جانب المدربين الأجنبيين:
* هنري كاسبرجاك
* روجيه لومار
هدف تاريخي في روسيادخل المهاجم فخر الدين بن يوسف تاريخ كأس العالم من بابه الواسع عندما سجل الهدف رقم 2500 في تاريخ المونديال، وذلك خلال مباراة تونس وبنما في مونديال روسيا 2018.
وجاء الهدف في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب التونسي بنتيجة 2-1، محققا ثاني انتصار في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.
حلم متواصلورغم مرور 48 عاما على أول ظهور لتونس في كأس العالم، لا يزال حلم بلوغ الدور الثاني قائما، وهو التحدي الذي سيحاول "نسور قرطاج" رفعه خلال مشاركتهم المرتقبة في مونديال 2026، أملا في كتابة صفحة جديدة من تاريخ الكرة التونسية.
6 مشاركات و18 مباراةشارك المنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم في 6 مناسبات سنوات 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022، دون أن يتمكن حتى الآن من تجاوز الدور الأول.
وخلال هذه المشاركات، خاض المنتخب 18 مباراة، حقق خلالها 3 انتصارات و5 تعادلات مقابل 10 هزائم.
كما سجل خط هجومه 14 هدفا، بينما استقبلت شباكه 26 هدفا.
91 لاعبا دافعوا عن ألوان تونسشهدت مختلف المشاركات المونديالية للمنتخب التونسي مشاركة 91 لاعبا خاضوا مباريات رسمية في كأس العالم، ساهموا في كتابة فصول مختلفة من تاريخ الكرة التونسية على الساحة العالمية.
رياض البوعزيزي الأكثر مشاركةيعد رياض البوعزيزي أكثر اللاعبين التونسيين مشاركة في كأس العالم من حيث عدد الدقائق، بعدما خاض 641 دقيقة خلال 8 مباريات في ثلاث نسخ متتالية هي 1998 و2002 و2006.
ويأتي خلفه حاتم الطرابلسي الذي لعب 619 دقيقة في 7 مباريات، ثم قيس الغضبان الذي شارك في 8 مباريات بإجمالي 421 دقيقة.
كما خاض كل من علي بومنيجل وزياد الجزيري ست مباريات في المونديال، بواقع 540 دقيقة للأول و482 دقيقة للثاني.
الصرارفي الأقل مشاركةيبقى بسام الصرارفي أقل اللاعبين التونسيين مشاركة في كأس العالم، بعدما اقتصر حضوره على دقيقة واحدة فقط خلال مباراة تونس وبنما في مونديال روسيا 2018.
الخزري الهداف التاريخييتصدر وهبي الخزري قائمة هدافي المنتخب التونسي في كأس العالم برصيد 3 أهداف.
ويحمل الخزري أيضا رقما مميزا باعتباره اللاعب التونسي الوحيد الذي سجل في نسختين مختلفتين من المونديال، بعدما هز شباك بلجيكا وبنما في روسيا 2018 وفرنسا في قطر 2022.
أكبر وأصغر لاعبيظل الحارس علي بومنيجل أكبر لاعب تونسي يشارك في كأس العالم، حيث بلغ عمره 40 سنة و71 يوما خلال مواجهة أوكرانيا في مونديال ألمانيا 2006.
في المقابل، يعتبر ياسين الشيخاوي أصغر لاعب تونسي يشارك في المونديال، بعدما ظهر في مباراة السعودية خلال نسخة 2006 وعمره 19 سنة و265 يوما.
9 قادة حملوا شارة المنتخبتعاقب على حمل شارة قيادة المنتخب التونسي في كأس العالم 9 لاعبين وهم:
* تميم الحزامي (الأرجنتين 1978)
* سامي الطرابلسي وشكري الواعر (فرنسا 1998)
* خالد بدرة وعادل السليمي (2002)
* رياض البوعزيزي (2006)
* وهبي الخزري وأيمن المثلوثي (2018)
* يوسف المساكني ووهبي الخزري (2022)
7 مدربين في المونديالقاد المنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم 7 مدربين، من بينهم 5 مدربين تونسيين هم:
* عبد المجيد الشتالي
* علي السلمي
* عمار السويح
* نبيل معلول
* جلال القادري
إلى جانب المدربين الأجنبيين:
* هنري كاسبرجاك
* روجيه لومار
هدف تاريخي في روسيادخل المهاجم فخر الدين بن يوسف تاريخ كأس العالم من بابه الواسع عندما سجل الهدف رقم 2500 في تاريخ المونديال، وذلك خلال مباراة تونس وبنما في مونديال روسيا 2018.
وجاء الهدف في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب التونسي بنتيجة 2-1، محققا ثاني انتصار في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.
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