من الأرجنتين 1978 إلى قطر 2022.. أرقام ومحطات صنعت تاريخ المنتخب التونسي في كأس العالم

6 مشاركات و18 مباراة





91 لاعبا دافعوا عن ألوان تونس



رياض البوعزيزي الأكثر مشاركة



الصرارفي الأقل مشاركة



الخزري الهداف التاريخي



أكبر وأصغر لاعب



9 قادة حملوا شارة المنتخب



7 مدربين في المونديال



هدف تاريخي في روسيا



حلم متواصل



يستعد المنتخب التونسي لخوض مشاركته السابعة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم من خلال نسخة 2026، مستندا إلى رصيد من التجارب المونديالية الممتدة على أكثر من أربعة عقود، شهدت العديد من المحطات التاريخية والأرقام اللافتة التي صنعت ذاكرة "نسور قرطاج" في أكبر تظاهرة كروية عالمية.شارك المنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم فيسنوات، دون أن يتمكن حتى الآن من تجاوز الدور الأول.وخلال هذه المشاركات، خاض المنتخب، حقق خلالهامقابلكما سجل خط هجومه، بينما استقبلت شباكهشهدت مختلف المشاركات المونديالية للمنتخب التونسي مشاركةخاضوا مباريات رسمية في كأس العالم، ساهموا في كتابة فصول مختلفة من تاريخ الكرة التونسية على الساحة العالمية.يعدأكثر اللاعبين التونسيين مشاركة في كأس العالم من حيث عدد الدقائق، بعدما خاضخلالفي ثلاث نسخ متتالية هيويأتي خلفهالذي لعبفي، ثمالذي شارك فيبإجماليكما خاض كل منست مباريات في المونديال، بواقعللأول وللثاني.يبقىأقل اللاعبين التونسيين مشاركة في كأس العالم، بعدما اقتصر حضوره علىخلال مباراة تونس وبنما في مونديال روسيا 2018.يتصدرقائمة هدافي المنتخب التونسي في كأس العالم برصيدويحمل الخزري أيضا رقما مميزا باعتباره اللاعب التونسي الوحيد الذي سجل فيمن المونديال، بعدما هز شباك بلجيكا وبنما في روسيا 2018 وفرنسا في قطر 2022.يظل الحارسأكبر لاعب تونسي يشارك في كأس العالم، حيث بلغ عمرهخلال مواجهة أوكرانيا في مونديال ألمانيا 2006.في المقابل، يعتبرأصغر لاعب تونسي يشارك في المونديال، بعدما ظهر في مباراة السعودية خلال نسخة 2006 وعمرهتعاقب على حمل شارة قيادة المنتخب التونسي في كأس العالموهم:(الأرجنتين 1978)(فرنسا 1998)(2002)(2006)(2018)(2022)قاد المنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم، من بينهمهم:* عبد المجيد الشتالي* علي السلمي* عمار السويح* نبيل معلول* جلال القادريإلى جانب المدربين الأجنبيين:* هنري كاسبرجاك* روجيه لوماردخل المهاجمتاريخ كأس العالم من بابه الواسع عندما سجل الهدف رقمفي تاريخ المونديال، وذلك خلال مباراة تونس وبنما في مونديال روسيا 2018.وجاء الهدف في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب التونسي بنتيجة، محققا ثاني انتصار في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.ورغم مرورعلى أول ظهور لتونس في كأس العالم، لا يزال حلم بلوغ الدور الثاني قائما، وهو التحدي الذي سيحاول "نسور قرطاج" رفعه خلال مشاركتهم المرتقبة في مونديال 2026، أملا في كتابة صفحة جديدة من تاريخ الكرة التونسية.