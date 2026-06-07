JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:05 Tunis

من الأرجنتين 1978 إلى قطر 2022.. أرقام ومحطات صنعت تاريخ المنتخب التونسي في كأس العالم

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a25752e45e8b7.54407920_inmfhkpejqlog.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Juin 2026 - 14:36 قراءة: 2 د, 42 ث
      
يستعد المنتخب التونسي لخوض مشاركته السابعة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم من خلال نسخة 2026، مستندا إلى رصيد من التجارب المونديالية الممتدة على أكثر من أربعة عقود، شهدت العديد من المحطات التاريخية والأرقام اللافتة التي صنعت ذاكرة "نسور قرطاج" في أكبر تظاهرة كروية عالمية.

6 مشاركات و18 مباراة

شارك المنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم في 6 مناسبات سنوات 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022، دون أن يتمكن حتى الآن من تجاوز الدور الأول.

وخلال هذه المشاركات، خاض المنتخب 18 مباراة، حقق خلالها 3 انتصارات و5 تعادلات مقابل 10 هزائم.


كما سجل خط هجومه 14 هدفا، بينما استقبلت شباكه 26 هدفا.

91 لاعبا دافعوا عن ألوان تونس

شهدت مختلف المشاركات المونديالية للمنتخب التونسي مشاركة 91 لاعبا خاضوا مباريات رسمية في كأس العالم، ساهموا في كتابة فصول مختلفة من تاريخ الكرة التونسية على الساحة العالمية.

رياض البوعزيزي الأكثر مشاركة

يعد رياض البوعزيزي أكثر اللاعبين التونسيين مشاركة في كأس العالم من حيث عدد الدقائق، بعدما خاض 641 دقيقة خلال 8 مباريات في ثلاث نسخ متتالية هي 1998 و2002 و2006.

ويأتي خلفه حاتم الطرابلسي الذي لعب 619 دقيقة في 7 مباريات، ثم قيس الغضبان الذي شارك في 8 مباريات بإجمالي 421 دقيقة.

كما خاض كل من علي بومنيجل وزياد الجزيري ست مباريات في المونديال، بواقع 540 دقيقة للأول و482 دقيقة للثاني.

الصرارفي الأقل مشاركة

يبقى بسام الصرارفي أقل اللاعبين التونسيين مشاركة في كأس العالم، بعدما اقتصر حضوره على دقيقة واحدة فقط خلال مباراة تونس وبنما في مونديال روسيا 2018.

الخزري الهداف التاريخي

يتصدر وهبي الخزري قائمة هدافي المنتخب التونسي في كأس العالم برصيد 3 أهداف.

ويحمل الخزري أيضا رقما مميزا باعتباره اللاعب التونسي الوحيد الذي سجل في نسختين مختلفتين من المونديال، بعدما هز شباك بلجيكا وبنما في روسيا 2018 وفرنسا في قطر 2022.

أكبر وأصغر لاعب

يظل الحارس علي بومنيجل أكبر لاعب تونسي يشارك في كأس العالم، حيث بلغ عمره 40 سنة و71 يوما خلال مواجهة أوكرانيا في مونديال ألمانيا 2006.

في المقابل، يعتبر ياسين الشيخاوي أصغر لاعب تونسي يشارك في المونديال، بعدما ظهر في مباراة السعودية خلال نسخة 2006 وعمره 19 سنة و265 يوما.

9 قادة حملوا شارة المنتخب

تعاقب على حمل شارة قيادة المنتخب التونسي في كأس العالم 9 لاعبين وهم:

* تميم الحزامي (الأرجنتين 1978)
* سامي الطرابلسي وشكري الواعر (فرنسا 1998)
* خالد بدرة وعادل السليمي (2002)
* رياض البوعزيزي (2006)
* وهبي الخزري وأيمن المثلوثي (2018)
* يوسف المساكني ووهبي الخزري (2022)

7 مدربين في المونديال

قاد المنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم 7 مدربين، من بينهم 5 مدربين تونسيين هم:

* عبد المجيد الشتالي
* علي السلمي
* عمار السويح
* نبيل معلول
* جلال القادري

إلى جانب المدربين الأجنبيين:

* هنري كاسبرجاك
* روجيه لومار

هدف تاريخي في روسيا

دخل المهاجم فخر الدين بن يوسف تاريخ كأس العالم من بابه الواسع عندما سجل الهدف رقم 2500 في تاريخ المونديال، وذلك خلال مباراة تونس وبنما في مونديال روسيا 2018.

وجاء الهدف في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب التونسي بنتيجة 2-1، محققا ثاني انتصار في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

حلم متواصل

ورغم مرور 48 عاما على أول ظهور لتونس في كأس العالم، لا يزال حلم بلوغ الدور الثاني قائما، وهو التحدي الذي سيحاول "نسور قرطاج" رفعه خلال مشاركتهم المرتقبة في مونديال 2026، أملا في كتابة صفحة جديدة من تاريخ الكرة التونسية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330640

babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 4

كل الأخبار...

15:05 - وزارة الصحة : مشروع قانون لتحيين القانون المتعلق بمضار التدخين
15:01 - السيطرة على حريق أتى على مساحة10 هكتارات من الحبوب والأعلاف بالشويقي
14:53 - مسؤول إيراني: سلطاتنا تتسلم مليوني دولار من كل سفينة تعبر مضيق هرمز
14:51 - طهران تشترط الإفراج عن أصولها قبل أي مفاوضات جديدة
14:36 - من الأرجنتين 1978 إلى قطر 2022.. أرقام ومحطات صنعت تاريخ المنتخب التونسي في كأس العالم
14:21 - مونديال 2026: الفيفا يختار 170 حكما لإدارة مباريات كأس العالم
13:35 - لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان تعقد الاثنين جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح النظام الأساسي للإطارات المسجدية
13:21 - مدينة العلوم بتونس تنظم مدرسة صيفية في الرياضيات لفائدة تلاميذ التعليم الإعدادي من 17 الى 19 جوان 2026
11:45 - المنتخب التونسي في المونديال: سبع مشاركات وحلم متواصل لبلوغ الدور الثاني
11:17 - تونس تحتضن الدورة الأولى لمنتدى "الزليكاف" لبحث فرص النمو والشراكة الإفريقية يوم الاربعاء 10 جوان الجاري
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 07 جوان 2026 | 21 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:26
19:38
16:09
12:25
05:00
03:10
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet29°
28° Babnet
الــرياح:
5.81 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-21
31°-22
36°-23
39°-23
36°-24
  • Avoirs en devises 25652,9
  • (05/06)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,38853 DT
  • (05/06)
  • 1 $ = 2,91988 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/06)     1186,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/06)   29447 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No