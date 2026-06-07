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مونديال 2026: الفيفا يختار 170 حكما لإدارة مباريات كأس العالم

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Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Juin 2026 - 14:21 قراءة: 1 د, 38 ث
      
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اعتماده القائمة النهائية للحكام الذين سيتولون إدارة مباريات نهائيات كأس العالم 2026، والتي تضم 170 حكما يمثلون مختلف الاتحادات القارية الستة المنضوية تحت لوائه.

وتشمل القائمة 52 حكم ساحة و88 حكما مساعدا إلى جانب 30 حكما لتقنية الفيديو المساعد (VAR)، في إطار الاستعدادات لإدارة النسخة الأكبر في تاريخ المونديال، التي ستقام بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.


وأكد "فيفا" أن اختيار الحكام تم وفق مبدأ "الجودة أولا"، بالاعتماد على الأداء الذي قدمه الحكام خلال السنوات الأخيرة سواء في مسابقات الاتحاد الدولي أو مختلف المنافسات القارية والمحلية.


حضور إفريقي وعربي بارز

وضمت قائمة حكام الساحة عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سبعة أسماء، من بينهم الحكم المغربي جلال جيد، والجزائري مصطفى غربال، والمصري أمين عمر، إضافة إلى الموريتاني دحان بيده، والصومالي عمر عبد القادر عرتن، والغابوني بيير أتشو، والجنوب إفريقي توم أبونجيل.

كما شهدت قائمة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حضورا عربيا لافتا، من خلال الإماراتي عمر العلي، والقطري عبد الرحمن الجاسم، والأردني أدهم مخادمة، والسعودي خالد الطريس، إلى جانب الأسترالي علي رضا فغاني، والصيني ما نينغ، والأوزبكي إيلغيز تانتاشيف، والياباني يوسوكي أراكي.

أبرز حكام أوروبا

أما على مستوى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فقد ضمت القائمة مجموعة من أبرز الأسماء المعروفة على الساحة الدولية، من بينها الإسباني أليخاندرو هيرنانديز، والإنقليزيان مايكل أوليفر وأنتوني تايلور، والفرنسيان جيروم بريسارد وكليمان توربان، إضافة إلى النرويجي إسبين إسكاس، والبولوني شيمون مارتشينياك، والهولندي داني ماكيلي.

حكام من مختلف القارات

وشملت قائمة حكام الكونكاكاف الأمريكيين إسماعيل الفتح وتوري بانسو، والمكسيكي سيزار راموس، والسلفادوري إيفان بارتون، والهندوراسي سعيد مارتينيز.

كما ضمت قائمة اتحاد أمريكا الجنوبية (الكومنبول) البرازيليين رافائيل كلاوس وويلتون سامبايو ورامون أباتي، إلى جانب الباراغوياني خوان غابرييل بينيتيز والتشيلي خوان لارا.

ومن اتحاد أوقيانوسيا، تم اختيار الحكمين النيوزيلنديين كامبل كيرك وكاوانا واو.

نسخة تاريخية

وتكتسي نسخة كأس العالم 2026 أهمية استثنائية باعتبارها الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخبا، ما يرفع عدد المباريات إلى مستوى غير مسبوق ويجعل مهمة الحكام أكثر تعقيدا، وهو ما دفع الاتحاد الدولي إلى توسيع قائمة الحكام المعتمدين لضمان أعلى درجات الجاهزية الفنية والتحكيمية طوال البطولة.
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