مونديال 2026: الفيفا يختار 170 حكما لإدارة مباريات كأس العالم

حضور إفريقي وعربي بارز



أبرز حكام أوروبا



حكام من مختلف القارات



نسخة تاريخية



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدماعتماده القائمة النهائية للحكام الذين سيتولون إدارة مباريات نهائيات كأس العالم، والتي تضميمثلون مختلف الاتحادات القارية الستة المنضوية تحت لوائه.وتشمل القائمةإلى جانب، في إطار الاستعدادات لإدارة النسخة الأكبر في تاريخ المونديال، التي ستقام بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.وأكد "فيفا" أن اختيار الحكام تم وفق مبدأ، بالاعتماد على الأداء الذي قدمه الحكام خلال السنوات الأخيرة سواء في مسابقات الاتحاد الدولي أو مختلف المنافسات القارية والمحلية.وضمت قائمة حكام الساحة عنسبعة أسماء، من بينهم الحكم المغربي، والجزائري، والمصري، إضافة إلى الموريتاني، والصومالي، والغابوني، والجنوب إفريقيكما شهدت قائمةحضورا عربيا لافتا، من خلال الإماراتي، والقطري، والأردني، والسعودي، إلى جانب الأسترالي، والصيني، والأوزبكي، واليابانيأما على مستوى، فقد ضمت القائمة مجموعة من أبرز الأسماء المعروفة على الساحة الدولية، من بينها الإسباني، والإنقليزيان، والفرنسيان، إضافة إلى النرويجي، والبولوني، والهولنديوشملت قائمة حكامالأمريكيين، والمكسيكي، والسلفادوري، والهندوراسيكما ضمت قائمةالبرازيليين، إلى جانب الباراغويانيوالتشيليومن، تم اختيار الحكمين النيوزيلنديينوتكتسي نسخةأهمية استثنائية باعتبارها الأولى التي تقام بمشاركة، ما يرفع عدد المباريات إلى مستوى غير مسبوق ويجعل مهمة الحكام أكثر تعقيدا، وهو ما دفع الاتحاد الدولي إلى توسيع قائمة الحكام المعتمدين لضمان أعلى درجات الجاهزية الفنية والتحكيمية طوال البطولة.