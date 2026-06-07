المنتخب التونسي في المونديال: سبع مشاركات وحلم متواصل لبلوغ الدور الثاني

ملحمة الأرجنتين 1978



عودة بعد غياب طويل



عقدة الدور الأول تتواصل



العودة في روسيا 2018



انتصار تاريخي على فرنسا في قطر



فرصة جديدة في مونديال 2026



يتأهب المنتخب التونسي لكرة القدم لخوض مشاركته السابعة في نهائيات كأس العالم والثالثة على التوالي، عندما يشارك في نسخة 2026 التي ستحتضنها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 جوان إلى 19 جويلية، حاملا معه آمال جماهيره في تحقيق إنجاز تاريخي طال انتظاره يتمثل في بلوغ الدور الثاني لأول مرة.ويعد المنتخب التونسي، إلى جانب المنتخبين المغربي والسعودي، أكثر المنتخبات العربية مشاركة في كأس العالم برصيد سبع مشاركات، غير أن "نسور قرطاج" ما زالوا يبحثون عن كسر عقدة الدور الأول التي رافقتهم طوال تاريخهم في المسابقة.كانت البداية التاريخية للمنتخب التونسي في مونديال الأرجنتين سنة 1978، عندما دخل التاريخ كأول منتخب إفريقي يحقق فوزا في نهائيات كأس العالم، بعد تغلبه على المكسيك بنتيجة 3-1 في مدينة روزاريو.وضم المنتخب آنذاك جيلا ذهبيا بقيادةوالراحل، تحت إشراف المدربورغم الخسارة أمام بولندا بهدف دون رد والتعادل مع ألمانيا الغربية، فإن المشاركة التونسية تركت صدى عالميا وساهمت في رفع عدد مقاعد القارة الإفريقية في كأس العالم.وانتظر المنتخب التونسيقبل العودة إلى المونديال من بوابة فرنسا 1998، وسط آمال كبيرة بتحقيق مشاركة مميزة بوجود أسماء بارزة مثلغير أن الحصيلة اقتصرت على تعادل أمام رومانيا وخسارتين أمام إنقلترا وكولومبيا، ليغادر المنتخب المنافسات من الدور الأول.وفي نسخة، اكتفى المنتخب التونسي بنقطة وحيدة من تعادل مع بلجيكا وهزيمتين أمام اليابان وروسيا.وتكرر السيناريو نفسه في، حيث تعادل المنتخب مع السعودية 2-2 وخسر أمام إسبانيا وأوكرانيا، ليكتفي مجددا بنقطة واحدة رغم امتلاكه مجموعة من اللاعبين ذوي الخبرة والمحترفين في أوروبا.بعد الغياب عن نسختي، عاد المنتخب التونسي إلى كأس العالم في روسيا سنة 2018 بجيل جديد ضمإلى جانبوحقق المنتخب فوزه الثاني في تاريخ مشاركاته المونديالية عندما تغلب على بنما بنتيجة 2-1، لكنه غادر مجددا من الدور الأول بعد هزيمتين أمام إنقلترا وبلجيكا.وفي مونديال، دخل المنتخب التونسي المنافسة بطموحات كبيرة لكسر عقدة الدور الأول.وحقق "نسور قرطاج" فوزا تاريخيا على المنتخب الفرنسي حامل اللقب بهدف دون رد، كما تعادلوا مع الدنمارك، لكن الخسارة أمام أستراليا حرمتهم من التأهل وأجلت حلم العبور إلى الدور الثاني مرة أخرى.يدخل المنتخب التونسي نسخةبطموحات متجددة، خاصة في ظل النظام الجديد للبطولة الذي يشهد مشاركةموزعين على، مع تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إضافة إلى أفضلتحتل المركز الثالث.وسيخوض المنتخب التونسي منافسات الدور الأول ضمن مجموعة تضم، في اختبار يبدو صعبا لكنه يمنح "نسور قرطاج" فرصة جديدة لكتابة صفحة تاريخية طال انتظارها.ويبقى السؤال الأبرز قبل انطلاق المنافسات: هل ينجح المنتخب التونسي أخيرا في تجاوز الدور الأول وتحقيق الحلم الذي راود أجيالا متعاقبة من اللاعبين والجماهير؟الإجابة ستكون على ملاعب أمريكا وكندا والمكسيك خلال الأسابيع القادمة.