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تونس تحتضن الدورة الأولى لمنتدى "الزليكاف" لبحث فرص النمو والشراكة الإفريقية يوم الاربعاء 10 جوان الجاري

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Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Juin 2026 - 11:17 قراءة: 1 د, 24 ث
      
تنظم غرفة التجارة والصناعة بتونس بصفتها شريكاً مؤسساتياً لمؤسسة "إيفسا إفريقيا" (IFSA Afrique)، الدورة الأولى لـ "منتدى المنطقة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف)"، وذلك يوم الأربعاء 10 جوان الجاري بقصر المعارض بالكرم تحت شعار "منصة تونس في مواجهة الزليكاف: فرص ونمو".

وينعقد هذا المنتدى الاستراتيجي تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات ويشكل موعدا اقتصاديا بارزا يهدف إلى تسليط الضوء على آليات إدماج الاقتصاد التونسي في الفضاء التجاري الإفريقي المشترك، ودعم تموقع المؤسسات التونسية في الأسواق الواعدة للقارة.


محاور استراتيجية لتسريع التصدير والرقمنة

يتضمن برنامج المنتدى جملة من المداخلات والورشات التفاعلية التي تؤثثها هياكل رسمية وخبراء، وتتوزع على ثلاثة محاور كبرى يهم المحور الأول"اتفاقية الزليكاف في قلب الاستراتيجية الوطنية للتصدير" وتتولى تنشيطه الإدارة العامة للتعاون الخارجي بوزارة التجارة، حيث سيتم التركيز على سبل تسريع إنفاذ القطاعات والخدمات التونسية الكبرى في إفريقيا.


وسيخصص المحور الثاني للجانب الإجرائي واللوجستي تحت عنوان "الرقمنة العملياتية قواعد المنشأ ورفع الحواجز غير الجمركية" ببادرة من الإدارة العامة للديوانة التونسية.

اما المحور الثالث فسيناقش آفاق "تطوير التجارة البينية الإفريقية عبر التجارة الإلكترونية" وتشرف عليه إدارة التجارة الرقمية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.

تجارب ناجحة وحضور إفريقي رفيع المستوى

سيكون المنتدى مناسبة لاستعراض تجارب وشهادات حية من خلال حصة خاصة تحت عنوان "قصص نجاح في إطار الزليكاف" بمشاركة وفود رسمية ورؤساء غرف تجارية وصناعية من عدة دول إفريقية رائدة من بينها الكاميرون وكينيا والمغرب وموريتانيا ونيجيريا والسنغال إلى جانب تونس ممثلة في خبير مركز التجارة الدولية ونقطة الاتصال الدائمة للاتفاقية بغرفة التجارة بتونس.

برمجة لقاءات شراكات مباشرة

وفي جانبه العملي، يخصص المنتدى حيزا هاما (من الساعة الثالثة والنصف إلى الخامسة والنصف مساءً) لـ "فضاء الأعمال زليكاف" وهو عبارة عن لقاءات مهنية مباشرة وثنائية تجمع الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين وممثلي الهياكل الرسمية بهدف تحويل الفرص المتاحة إلى شراكات وعقود تجارية ملموسة.
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