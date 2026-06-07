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تحضيرات مونديال 2026 : تعادل قطر أمام السلفادور 0-0

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Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Juin 2026 - 08:08 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تعادل المنتخب القطري لكرة القدم مع نظيره السلفادوري بلا أهداف في المباراة الودية التي أقيمت اليوم بمدينة لوس أنجلس الأمريكية ضمن برنامجه الإعدادي الأخير قبل خوض نهائيات كأس العالم 2026 المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 جوان الجاري حتى 19 جويلية المقبل.    
ويستهل المنتخب القطري مشواره بكأس العالم بلقاء نظيره السويسري في 13 جوانالجاري بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية ثم ينتقل إلى مدينة فانكوفر لملاقاة نظيره الكندي يوم 18 من الشهر نفسه على أن يختتم مبارياته بمواجهة البوسنة والهرسك في سياتل الأمريكية يوم 24 منه وذلك لحساب المجموعة الثانية.    
ومنحت هذه التجربة الودية الأخيرة الإسباني جوليان لوبيتيغي مدرب المنتخب القطري الفرصة لمزيد رفع جاهزية اللاعبين.

ويأتي هذا الموعد الودي الأخير ضمن استعدادات منتخب قطر لمشاركته الثانية في كأس العالم بعد استضافة النسخة الأخيرة في 2022.
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