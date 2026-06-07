مدينة العلوم بتونس تنظم مدرسة صيفية في الرياضيات لفائدة تلاميذ التعليم الإعدادي من 17 الى 19 جوان 2026

في إطار جهودها الرامية إلى تبسيط العلوم الرياضية ونشرها لدى الناشئة، تنظم مدينة العلوم بتونس مدرسة صيفية في الرياضيات، وذلك من 17 إلى 19 جوان 2026.وتهدف هذه التظاهرة التربوية إلى دعم مكتسبات التلاميذ في مادة الرياضيات وتبسيط المفاهيم العلمية الأساسية من خلال ورشات تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي.وتستهدف هذه الدورة تلاميذ المرحلة الإعدادية وتتضمن ورشات نظرية وتطبيقية حول عدد من المحاور الرياضية من بينها طالس والمتتاليات العددية والمعلم والإحداثيات والتناظر المحوري والتناظر المركزي وهندسة المثلث اضافة الى علم المثلثات والاحتمالات.وأكدت مدينة العلوم أن المشاركة في هذه الدورة مفتوحة لتلاميذ المرحلة الإعدادية وأن التسجيل يتم مباشرة بفضاء الاستقبال بالمؤسسة.