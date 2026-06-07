القصرين: انطلاق الإستغلال الفعلي لعدد من أقسام المستشفى الجهوي صنف "ب" بسبيطلة
دخلت أقسام الإستعجالي والمخبر وأمراض النساء والتوليد والطب الباطني بالمستشفى الجهوي صنف "ب" بمدينة سبيطلة من ولاية القصرين أمس السبت حيّز الإستغلال الفعلي وذلك إثر استكمال مختلف الترتيبات الفنية واللوجستية الضرورية حسب ما جاء في الصفحة الرسمية لولاية القصرين.
ومن المؤمل حسب المصدر ذاته أن يتم استغلال وحدة العمليات الجراحية وبقية الأقسام الإستشفائية تدريجيا بداية من الأسبوع المقبل، بما يتيح التشغيل الكامل لهذه المؤسسة الصحية
الجديدة التي تمثل أحد أبرز المشاريع الصحية بالولاية.
وتبلغ طاقة استيعاب المستشفى ب 105 أسرّة، فيما قدرت كلفة إنجازه بحوالي 52 مليون دينار مخصصة لأشغال البناء، إضافة إلى نحو 15 مليون دينار خُصصت للتجهيزات
الطبية الثقيلة والخفيفة، بما يضمن توفير خدمات صحية متطورة تستجيب لحاجيات متساكني المنطقة والمناطق المجاورة.
ويضم المستشفى قطبا جراحيا متكاملا يحتوي على 6 قاعات عمليات، منها 3 قاعات مركزية، وقاعة خاصة بأمراض النساء والتوليد، وقاعة بقسم الإستعجالي، وأخرى بالمستشفى
النهاري، إلى جانب وحدة إنعاش بطاقة استيعاب تبلغ 6 أسرّة، ووحدة للتعقيم، وقاعة لما بعد العمليات تتسع ل3 أسرّة.
كما تم تركيز جهاز مفراس حديث وربطه بالمنصة الرقمية التابعة لوزارة الصحة، بما من شأنه دعم سرعة ودقة التشخيص الطبي وتقريب الخدمات الصحية المتخصصة من
المواطنين والحد من مشقة التنقل نحو المؤسسات الإستشفائية خارج الجهة.
وتشتمل المؤسسة الصحية الجديدة كذلك على مستشفى نهاري يضم قسما خاصا بعلاج الأمراض السرطانية، وهو ما سيمكن المرضى من تلقي حصص العلاج الكيميائي على عين
المكان بما يخفف من الأعباء المادية والنفسية المرتبطة بالتنقل المتكرر إلى ولايات أخرى.
وللاشارة يُقام المستشفى على مساحة جملية تناهز 6 هكتارات بمدخل مدينة سبيطلة، منها حوالي ثمانية آلاف متر مربع مساحة مغطاة، ويضم عددا من الأقسام والفضاءات الصحية
وخدمات المساندة، من بينها الجراحة العامة وطب الأطفال والصيدلية وقسم أمراض القولون، إلى جانب عيادات اختصاص في أمراض القلب والأنف والأذن والحنجرة والأمراض
السرطانية.
ويعود تاريخ برمجة هذا المشروع إلى سنة 2012، في حين انطلقت أشغال إنجازه خلال سنة 2016، وكان من المقرر استكماله سنة 2018، لكنه شهد عدة تعطيلات ناجمة عن
صعوبات مالية وإشكاليات مرتبطة بآجال الإنجاز، فضلا عن تداعيات جائحة كوفيد-19، قبل أن تشهد الأشغال منذ أواخر سنة 2025 نسقا متسارعا مكّن من استكمال المشروع
وتركيز تجهيزاته الأساسية.
ومن المؤمل حسب المصدر ذاته أن يتم استغلال وحدة العمليات الجراحية وبقية الأقسام الإستشفائية تدريجيا بداية من الأسبوع المقبل، بما يتيح التشغيل الكامل لهذه المؤسسة الصحية
الجديدة التي تمثل أحد أبرز المشاريع الصحية بالولاية.
وتبلغ طاقة استيعاب المستشفى ب 105 أسرّة، فيما قدرت كلفة إنجازه بحوالي 52 مليون دينار مخصصة لأشغال البناء، إضافة إلى نحو 15 مليون دينار خُصصت للتجهيزات
الطبية الثقيلة والخفيفة، بما يضمن توفير خدمات صحية متطورة تستجيب لحاجيات متساكني المنطقة والمناطق المجاورة.
ويضم المستشفى قطبا جراحيا متكاملا يحتوي على 6 قاعات عمليات، منها 3 قاعات مركزية، وقاعة خاصة بأمراض النساء والتوليد، وقاعة بقسم الإستعجالي، وأخرى بالمستشفى
النهاري، إلى جانب وحدة إنعاش بطاقة استيعاب تبلغ 6 أسرّة، ووحدة للتعقيم، وقاعة لما بعد العمليات تتسع ل3 أسرّة.
كما تم تركيز جهاز مفراس حديث وربطه بالمنصة الرقمية التابعة لوزارة الصحة، بما من شأنه دعم سرعة ودقة التشخيص الطبي وتقريب الخدمات الصحية المتخصصة من
المواطنين والحد من مشقة التنقل نحو المؤسسات الإستشفائية خارج الجهة.
وتشتمل المؤسسة الصحية الجديدة كذلك على مستشفى نهاري يضم قسما خاصا بعلاج الأمراض السرطانية، وهو ما سيمكن المرضى من تلقي حصص العلاج الكيميائي على عين
المكان بما يخفف من الأعباء المادية والنفسية المرتبطة بالتنقل المتكرر إلى ولايات أخرى.
وللاشارة يُقام المستشفى على مساحة جملية تناهز 6 هكتارات بمدخل مدينة سبيطلة، منها حوالي ثمانية آلاف متر مربع مساحة مغطاة، ويضم عددا من الأقسام والفضاءات الصحية
وخدمات المساندة، من بينها الجراحة العامة وطب الأطفال والصيدلية وقسم أمراض القولون، إلى جانب عيادات اختصاص في أمراض القلب والأنف والأذن والحنجرة والأمراض
السرطانية.
ويعود تاريخ برمجة هذا المشروع إلى سنة 2012، في حين انطلقت أشغال إنجازه خلال سنة 2016، وكان من المقرر استكماله سنة 2018، لكنه شهد عدة تعطيلات ناجمة عن
صعوبات مالية وإشكاليات مرتبطة بآجال الإنجاز، فضلا عن تداعيات جائحة كوفيد-19، قبل أن تشهد الأشغال منذ أواخر سنة 2025 نسقا متسارعا مكّن من استكمال المشروع
وتركيز تجهيزاته الأساسية.
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