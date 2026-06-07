نمو لافت للدفع الإلكتروني في تونس وتراجع حاد في استخدام الصكوك

قفزة قوية للدفع عبر الهاتف المحمول



توسع متواصل للتجارة الإلكترونية



استقرار عدد البطاقات البنكية



الصكوك تواصل التراجع



نمو استخدام الكمبيالات



سجلت المؤشرات المالية الرقمية في تونس خلال الثلاثي الأول من سنةتطورا ملحوظا، مدفوعا بالنمو المتسارع لـواستعمال، مقابل تراجع متواصل في الاعتماد على، وفق أحدث البيانات الصادرة عنوأظهرت المعطيات ارتفاع القيمة الجملية للعمليات النقدية، بين سحب واستخلاص، إلىموزعة على أكثر من، بزيادة بلغتمن حيث القيمة ومن حيث العدد مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.وشهدت منظومة الدفع عبر الهاتف المحمولأقوى نسب النمو، حيث ارتفع عددبنسبةليتجاوزكما تمت معالجة نحوعبر هذه المنظومة، بزيادة قدرهامقارنة بالسنة الماضية، فيما بلغت القيمة الجملية للمعاملات، مسجلة نموا بنسبةويتم حاليا تأمين هذه الخدمات من قبلكمزود لخدمات الدفع الإلكتروني.وفي السياق ذاته، واصلتفي تونس نسقها التصاعدي، حيث ارتفع عدد المواقع التجارية النشطة بنسبةليصل إلىمع موفى شهر مارس 2026.وانعكس هذا التطور على حجم معاملات، التي ارتفعت قيمتها بنسبةلتبلغكما سجلت عمليات الدفع عبرارتفاعا بنسبةلتصل إلى، علما وأن عدد الأجهزة المنتشرة في البلاد بلغ نحووفي ما يتعلق بالبنية التحتية للمدفوعات، استقر عددعند مستوى، بزيادة طفيفة قدرهامقارنة بنهاية سنة 2025.كما بلغ عددالمنتشرة بمختلف جهات الجمهورية، مسجلا نموا بنسبةوأظهرت بيانات البنك المركزي تراجعا هيكليا في استخدامضمن منظومة المقاصة الإلكترونية، حيث انخفض عدد الصكوك المتداولة بنسبة، فيما تراجعت قيمتها بنسبةلتستقر عندفي المقابل، واصلتتعزيز مكانتها كبديل رئيسي، بعدما ارتفعت قيمتها بنسبةلتتجاوزويرى متابعون أن هذا التحول يرتبط أساسا بدخولحيز التنفيذ، إلى جانب إطلاق منصةالإلكترونية منذ فيفري 2025، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل بالصكوك.بالتوازي مع تراجع الصكوك، سجلتارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية.فقد بلغ عدد الكمبيالات المتداولة حوالي، بزيادة قدرهامقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما ارتفعت قيمتها المالية بنسبةلتصل إلى