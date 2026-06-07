JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 10:20 Tunis

نمو لافت للدفع الإلكتروني في تونس وتراجع حاد في استخدام الصكوك

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a05d8c48c4230.11998227_holpjemginkfq.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Juin 2026 - 10:16 قراءة: 2 د, 8 ث
      
سجلت المؤشرات المالية الرقمية في تونس خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 تطورا ملحوظا، مدفوعا بالنمو المتسارع لـالدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية واستعمال المحافظ الرقمية، مقابل تراجع متواصل في الاعتماد على الصكوك الورقية، وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي.

وأظهرت المعطيات ارتفاع القيمة الجملية للعمليات النقدية، بين سحب واستخلاص، إلى 7339.6 مليون دينار موزعة على أكثر من 41 مليون عملية، بزيادة بلغت 12.5 بالمائة من حيث القيمة و11.7 بالمائة من حيث العدد مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.


قفزة قوية للدفع عبر الهاتف المحمول

وشهدت منظومة الدفع عبر الهاتف المحمول "تون باي" (TunPay) أقوى نسب النمو، حيث ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية المشحونة بنسبة 22.2 بالمائة ليتجاوز 477 ألف محفظة إلكترونية.


كما تمت معالجة نحو 2.7 مليون عملية دفع عبر هذه المنظومة، بزيادة قدرها 67.1 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، فيما بلغت القيمة الجملية للمعاملات 487.6 مليون دينار، مسجلة نموا بنسبة 34.5 بالمائة.

ويتم حاليا تأمين هذه الخدمات من قبل 17 مؤسسة مرخص لها كمزود لخدمات الدفع الإلكتروني.

توسع متواصل للتجارة الإلكترونية

وفي السياق ذاته، واصلت التجارة الإلكترونية في تونس نسقها التصاعدي، حيث ارتفع عدد المواقع التجارية النشطة بنسبة 28.2 بالمائة ليصل إلى 1288 موقعا مع موفى شهر مارس 2026.

وانعكس هذا التطور على حجم معاملات الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، التي ارتفعت قيمتها بنسبة 34.8 بالمائة لتبلغ 382.7 مليون دينار.

كما سجلت عمليات الدفع عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) ارتفاعا بنسبة 19.7 بالمائة لتصل إلى 1381.6 مليون دينار، علما وأن عدد الأجهزة المنتشرة في البلاد بلغ نحو 45 ألف جهاز.

استقرار عدد البطاقات البنكية

وفي ما يتعلق بالبنية التحتية للمدفوعات، استقر عدد البطاقات البنكية عند مستوى 5.875 ملايين بطاقة، بزيادة طفيفة قدرها 0.4 بالمائة مقارنة بنهاية سنة 2025.

كما بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي المنتشرة بمختلف جهات الجمهورية 3324 جهازا، مسجلا نموا بنسبة 0.7 بالمائة.

الصكوك تواصل التراجع

وأظهرت بيانات البنك المركزي تراجعا هيكليا في استخدام الصكوك البنكية ضمن منظومة المقاصة الإلكترونية، حيث انخفض عدد الصكوك المتداولة بنسبة 24.9 بالمائة، فيما تراجعت قيمتها بنسبة 28 بالمائة لتستقر عند 11.5 مليار دينار.

في المقابل، واصلت التحويلات البنكية المباشرة تعزيز مكانتها كبديل رئيسي، بعدما ارتفعت قيمتها بنسبة 8.7 بالمائة لتتجاوز 19.5 مليار دينار.

ويرى متابعون أن هذا التحول يرتبط أساسا بدخول قانون الصكوك الجديد حيز التنفيذ، إلى جانب إطلاق منصة "تونيشاك" الإلكترونية منذ فيفري 2025، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل بالصكوك.

نمو استخدام الكمبيالات

بالتوازي مع تراجع الصكوك، سجلت الكمبيالات التجارية ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية.

فقد بلغ عدد الكمبيالات المتداولة حوالي 1.2 مليون كمبيالة، بزيادة قدرها 35.9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما ارتفعت قيمتها المالية بنسبة 23.5 بالمائة لتصل إلى 13.9 مليار دينار.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330631

babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 4

كل الأخبار...

10:20 - القصرين: انطلاق الإستغلال الفعلي لعدد من أقسام المستشفى الجهوي صنف "ب" بسبيطلة
10:16 - نمو لافت للدفع الإلكتروني في تونس وتراجع حاد في استخدام الصكوك
10:11 - الفيلم التونسي "صوت هند رجب" يحرز الجائزة الكبرى لمهرجان السينما الإفريقية بخريبكة المغربية
09:38 - انطلاق عملية تجميع الحبوب بمختلف مراكز التجميع بولاية سيدي بوزيد
09:26 - تسجيل أكثر من 3 آلاف مخالفة اقتصادية إلى اواخر ماي وتفعيل فريق رقابي مشترك للمحيط السياحي بولاية تونس
09:09 - التونسيان أيوب عياد ونادر الغندري يتوجان ببطولة ليبيا مع نادي السويحلي
09:05 - الفنان نضال اليحياوي يقدم عمله الجديد " القربي" في عرضه ما قبل الأول
08:41 - مدنين: يوم جهوي للنظافة والعناية بالبيئة بجربة حومة السوق احتفالا باليوم العالمي للبيئة ومواصلة للاستعداد لموسم الاصطياف
08:28 - الادارة الجهوية للصحة بتونس تعتزم انتداب اطارات شبه طبية بصفة مباشرة في اختصاصات مختلفة
07:34 - أنيس بن ريانة: الاستثمار في البحث الزراعي هو الضامن الحقيقي للأمن الغذائي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 07 جوان 2026 | 21 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:26
19:38
16:09
12:25
05:00
03:10
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet28°
27° Babnet
الــرياح:
3.54 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-21
30°-22
36°-23
37°-24
35°-25
  • Avoirs en devises 25652,9
  • (05/06)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,38853 DT
  • (05/06)
  • 1 $ = 2,91988 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/06)     1186,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/06)   29447 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No