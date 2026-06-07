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الفيلم التونسي "صوت هند رجب" يحرز الجائزة الكبرى لمهرجان السينما الإفريقية بخريبكة المغربية

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Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Juin 2026 - 10:11 قراءة: 1 د, 6 ث
      
أحرز الفيلم التونسي "صوت هند رجب" لكوثر بن هنية الجائزة الكبرى للدورة السادسة والعشرين من مهرجان السينما الإفريقية بخريبكة المغربية، التي انتظمت من 30 ماي إلى 6 جوان 2026.
وشارك هذا العمل ضمن مسابقة الفيلم الروائي الطويل التي جمعت 14 فيلما من تونس والمغرب و مصر والسودان والكامرون والسينغال وجمهورية الكونغو وكينيا والموزمبيق والتوغو، وكان الفيلم التونسي الوحيد ضمن هذه المسابقة.


 "صوت هند رجب"، هو عمل روائي طويل من إنتاج سنة 2025، ينطلق من قصة الشهيدة الفلسطينية الطفلة هند رجب ليكشف هول الجرائم التي يرتكبها المحتل الصهيوني في قطاع غزة، وقد نجح الفيلم في مزيد حشد الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية خلال عرضه في العديد من المهرجانات الدولية، كما أحرز العديد من التتويجات والجوائز الدولية من بينها بينها الأسد الفضي للدورة 82 من بينالي البندقية ، فضلا عن فوزه بست جوائز موزاية مرموقة، بالإضافة بجائزة "أكثر فيلم قيمةً" في مهرجان "السينما من أجل السلام" في برلين، وذلك ضمن الحدث السنوي الذي يقام على هامش مهرجان برلين السينمائي.

كما وصل إلى القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار في دورتها الفارطة، وحاز على جائزة لجنة التحكيم الشرفية، ضمن فعاليات الدورة 36 من أيام قرطاج السينمائية أين تُوّجت الممثلة سجا كيلاني بجائزة أفضل ممثلة عن دورها فيه.


هذا العمل الذي يراوح بين التوثيق والتخييل هو من تأليف وإخراج كوثر بن هنية، وبطولة سجى الكيلاني ومعتز ملحيس وكلارا خوري وعامر حليحل، وموسيقى أمين بوحافة.
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