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انطلاق عملية تجميع الحبوب بمختلف مراكز التجميع بولاية سيدي بوزيد

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Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Juin 2026 - 09:38 قراءة: 1 د, 32 ث
      
انطلقت، منتصف الأسبوع الجاري، عملية تجميع الحبوب بمختلف مراكز التجميع بولاية سيدي بوزيد، البالغ عددها خمسة مراكز، منها مركزان تابعان لديوان الحبوب بمعتمديتي منزل بوزيان والمزونة، وثلاثة مراكز تابعة لشركات خاصة بكل من لسودة وبئر الحفي وسيدي علي بن عون، بطاقة خزن جملية تقدر بـ91 فاصل 5 ألف قنطار
وسجل إنتاج الحبوب بالجهة خلال الموسم الحالي تراجعا مقارنة بالمواسم الفارطة، إذ يقدر بحوالي 200 ألف قنطار، منها 164 ألف قنطار من القمح الصلب و36 ألف قنطار من الشعير، بعد حصاد نحو 6185 هكتارا، مقابل 285 ألف قنطار خلال الموسم الماضي، و267 ألف قنطار خلال موسم 2024/2023، و160 ألف قنطار خلال موسم 2023/2022
وأرجع رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد، مراد مبروكي، في تصريح لـ/وات/)، هذا التراجع إلى تقلص المساحات المبذورة ونقص البذور موضحا أن إنتاج الحبوب يتركز أساسا بمعتمديتي سيدي بوزيد الغربية وبئر الحفي، تليهما بدرجة أقل معتمديات جلمة ومنزل بوزيان وسوق الجديد وسيدي بوزيد الشرقية.

وأضاف أن موسم حصاد الشعير انطلق يوم 25 ماي المنقضي، فيما يرتقب انطلاق حصاد القمح الصلب يوم 30 جوان الجاري.
وأشار إلى أنه تم عقد عدد من جلسات العمل بحضور مختلف الإدارات الجهوية المعنية، خصصت لبحث الاستعدادات اللازمة لإنجاح موسم الحصاد، من بينها متابعة جاهزية مراكز التجميع لاستقبال كميات الحبوب المجمعة، وتأطير الفلاحين وأصحاب آلات الحصاد وتعريفهم بالتعديلات الفنية الواجب القيام بها قبل وأثناء عملية الحصاد للحد من نسب الضياع.
كما تم التأكيد على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتوقي من الحرائق، وتحسيس الفلاحين بأهمية التأكد من نضج الحبوب قبل حصادها تجنبا لتعفنها أو تسوسها وتدني جودتها عند الخزن، فضلا عن دعوة المنتجين إلى الاحتفاظ بجزء من إنتاجهم كبذور للموسم المقبل.

وبين المصدر ذاته أنه تم كذلك تكليف الخلايا الترابية للإرشاد الفلاحي بتنفيذ حملات ميدانية لحث المزارعين على حماية حقولهم واتخاذ التدابير الوقائية الكفيلة بالحد من مخاطر اندلاع الحرائق خلال موسم الحصاد وبي
انطلاق تجميع الحبوب بسيدي بوزيد وإنتاج الموسم الحالي يتراجع إلى نحو 200 ألف قنطار.
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