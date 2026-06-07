قبل انطلاق المونديال.. كين يمنح إنقلترا فوزا صعبا وألمانيا تواصل سلسلة الانتصارات

كين يقود إنقلترا لفوز صعب





ألمانيا تواصل التألق



البرتغال تتفوق على الشيلي



رباعية اسكتلندية



تعادلان في بقية المباريات



واصلت المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 تحضيراتها للمونديال المقرر إقامته من 11 جوان إلى 19 جويلية المقبلين، بإجراء سلسلة من المباريات الودية التي شهدت انتصارات مهمة لكل من إنقلترا وألمانيا والبرتغال واسكتلندا.وحقق المنتخب الإنقليزي فوزا وديا صعبا على نظيره النيوزيلندي بهدف دون رد في المباراة التي احتضنتها مدينة تامبا الأمريكية.وسجل القائدهدف اللقاء الوحيد خلال الشوط الأول إثر ضربة رأس محكمة بعد تمريرة عرضية من جيد سبنس، ليمنح منتخب "الأسود الثلاثة" انتصارا معنويا قبل أيام من انطلاق منافسات كأس العالم.وشهدت المواجهة قيام المدرب الألمانيبإجراء تغييرات واسعة بين الشوطين، حيث منح فرصة المشاركة لـ22 لاعبا في ظل أجواء حارة تجاوزت فيها درجات الحرارة 32 درجة مئوية، في إطار اختبار جاهزية اللاعبين للظروف المناخية المنتظرة خلال المونديال.من جهته، واصل المنتخب الألماني نتائجه الإيجابية محققا فوزه التاسع على التوالي بعد تغلبه على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجةفي شيكاغو.وافتتحالتسجيل مبكرا للألمان منذ الدقيقة الثانية، قبل أن يعدل الأمريكيون النتيجة بواسطةوفي الشوط الثاني فرض المنتخب الألماني سيطرته على اللقاء، لينجحفي تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 57، مؤكدا جاهزية "المانشافت" لخوض المنافسة العالمية.وفي مباراة أخرى، فاز المنتخب البرتغالي على نظيره الشيلي بنتيجةفي لقاء شهد توترا كبيرا وطرد لاعب من كل منتخب قبل نهاية الشوط الأول.وسجل للبرتغال كل من، فيما جاء هدف الشيلي الوحيد بواسطةوعرفت المباراة مشاركة النجمأساسيا، ليرفع عدد مبارياته الدولية إلى، معززا رقمه القياسي العالمي، قبل أن يتم استبداله مع نهاية الشوط الأول.أما المنتخب الاسكتلندي فحقق فوزا عريضا على بوليفيا بنتيجةفي مباراة احتضنتها نيوجيرزي الأمريكية.وسجلهدفين، فيما تكفل كل منبإضافة الهدفين الآخرين، في واحدة من أبرز النتائج الودية لهذا الأسبوع.وفي بقية المباريات الودية، تعادل منتخبمعبنتيجة، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت عليها مواجهةوتتواصل المباريات التحضيرية خلال الأيام المقبلة في إطار اللمسات الأخيرة للمنتخبات المشاركة قبل انطلاق النسخة التاريخية من كأس العالم 2026، التي ستقام لأول مرة بمشاركة