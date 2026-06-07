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قبل انطلاق المونديال.. كين يمنح إنقلترا فوزا صعبا وألمانيا تواصل سلسلة الانتصارات

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Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Juin 2026 - 07:34 قراءة: 1 د, 50 ث
      
واصلت المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 تحضيراتها للمونديال المقرر إقامته من 11 جوان إلى 19 جويلية المقبلين، بإجراء سلسلة من المباريات الودية التي شهدت انتصارات مهمة لكل من إنقلترا وألمانيا والبرتغال واسكتلندا.

كين يقود إنقلترا لفوز صعب

وحقق المنتخب الإنقليزي فوزا وديا صعبا على نظيره النيوزيلندي بهدف دون رد في المباراة التي احتضنتها مدينة تامبا الأمريكية.

وسجل القائد هاري كين هدف اللقاء الوحيد خلال الشوط الأول إثر ضربة رأس محكمة بعد تمريرة عرضية من جيد سبنس، ليمنح منتخب "الأسود الثلاثة" انتصارا معنويا قبل أيام من انطلاق منافسات كأس العالم.


وشهدت المواجهة قيام المدرب الألماني توماس توخيل بإجراء تغييرات واسعة بين الشوطين، حيث منح فرصة المشاركة لـ22 لاعبا في ظل أجواء حارة تجاوزت فيها درجات الحرارة 32 درجة مئوية، في إطار اختبار جاهزية اللاعبين للظروف المناخية المنتظرة خلال المونديال.

ألمانيا تواصل التألق

من جهته، واصل المنتخب الألماني نتائجه الإيجابية محققا فوزه التاسع على التوالي بعد تغلبه على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 2-1 في شيكاغو.

وافتتح كاي هافرتس التسجيل مبكرا للألمان منذ الدقيقة الثانية، قبل أن يعدل الأمريكيون النتيجة بواسطة أنتوني روبنسون.

وفي الشوط الثاني فرض المنتخب الألماني سيطرته على اللقاء، لينجح ليروي ساني في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 57، مؤكدا جاهزية "المانشافت" لخوض المنافسة العالمية.

البرتغال تتفوق على الشيلي

وفي مباراة أخرى، فاز المنتخب البرتغالي على نظيره الشيلي بنتيجة 2-1 في لقاء شهد توترا كبيرا وطرد لاعب من كل منتخب قبل نهاية الشوط الأول.

وسجل للبرتغال كل من غونسالو غيديس وبرونو فرنانديز، فيما جاء هدف الشيلي الوحيد بواسطة لوكاس سيبيدا.

وعرفت المباراة مشاركة النجم كريستيانو رونالدو أساسيا، ليرفع عدد مبارياته الدولية إلى 227 مباراة، معززا رقمه القياسي العالمي، قبل أن يتم استبداله مع نهاية الشوط الأول.

رباعية اسكتلندية

أما المنتخب الاسكتلندي فحقق فوزا عريضا على بوليفيا بنتيجة 4-0 في مباراة احتضنتها نيوجيرزي الأمريكية.

وسجل تشي آدامز هدفين، فيما تكفل كل من لورانس شانكلاند وسكوت ماكتوميناي بإضافة الهدفين الآخرين، في واحدة من أبرز النتائج الودية لهذا الأسبوع.

تعادلان في بقية المباريات

وفي بقية المباريات الودية، تعادل منتخب سويسرا مع أستراليا بنتيجة 1-1، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت عليها مواجهة البوسنة والهرسك وبنما.

وتتواصل المباريات التحضيرية خلال الأيام المقبلة في إطار اللمسات الأخيرة للمنتخبات المشاركة قبل انطلاق النسخة التاريخية من كأس العالم 2026، التي ستقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا.
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