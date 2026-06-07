مونديال 2026 (تحضيرات) البرازيل تفوز وديا على مصر 2-1

سجل برونو غيمارايش هدفا مبكرا وأضاف إندريك ​هدفا آخر في الشوط الثاني ليتغلب المنتخب البرازيلي 2-1 على نظيره المصري ​في ملعب بنك هانتينغتون في كليفلاند بولاية أوهايو ‌الأمريكية في وقت متأخر من يوم السبت في آخر مباراة ‌ودية للفريقين قبل خوض كأس العالم لكرة ‌القدم 2026.وجاء هدف المنتخب المصري في الدقيقة 11 وسجله مصطفى عبد الرؤوف (زيكو) الذي خاض المباراة الدولية الثانية له بعد أن سجل ⁠هدف الفوز 1-صفر على روسيا في المقابلة الودية الماضية.ويدين المنتخب المصري بفضل كبير لحارسه مصطفى شوبير الذي تألق في التصدي لعدد من الكرات الخطيرة خاصة خلال الشوط الأول قبل أن يتحسن ​الأداء الدفاعي للفريق بشكل واضح في الشوط الثاني ويقلص الخطورة أمام مرماه.بدأت المباراة بسيطرة من جانب البرازيل لكن سرعان ⁠ما دخل منتخب مصر في أجواء اللقاء وتوغل أحمد فتوح داخل منطقة الجزاء في الدقيقة السابعة ليرسل عرضية خطيرة كانت بحاجة إلى لمسة ⁠كي تسكن الشباك لكنها مرت محاذية للمرمى.وبعدها بثوان، تقدمت البرازيل عن طريق غيمارايش الذي استغل خطأ دفاعيا من مهند لاشين وانتزع الكرة ثم سددها في الشباك من حدود منطقة الجزاء.وحافظ منتخب مصر على تركيزه ليتعادل في الدقيقة 11 معززا البداية المثيرة للمباراة، إذ ارتكب ماركينيوس خطأ في تمرير الكرة لينقض عليها زيكو ويصوبها بدقة في شباك أليسون بيكر من حدود منطقة الجزاء.وأجرى كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل تغييرا اضطراريا في الدقيقة 17 عندما أشرك دانيلو بدلا ​من ويسلي الذي تعرض لإصابة.وأنقذ شوبير مرماه من محاولة خطيرة في الدقيقة 26، إذ انطلق فينيسيوس جونيور في هجمة مرتدة سريعة وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم صوب الكرة لكن الحارس المصري تصدى ‌لها ببراعة قبل أن يتألق مجددا أمام رافينيا بعدها بثوان.وتوغل رافينيا في منطقة الجزاء مراوغا الدفاع في الدقيقة 33 ثم سدد لكن شوبير تصدى للكرة بثبات، وبعدها أبعد محاولة خطيرة أخرى في الدقيقة ⁠38 من إيغور تياغو إثر تمريرة من غيمارايش.ودفع حسام حسن مدرب مصر باللاعب محمد صلاح بدلا من هيثم حسن مع بداية الشوط الثاني.وبدأ المنتخب البرازيلي الشوط الثاني بضغط هجومي مكثف أسفر عن الهدف الثاني في الدقيقة 52 سجله إندريك بقدمه اليسرى إثر عرضية من رافينيا.وأتيحت فرصة أمام صلاح في الدقيقة 59 عندمأ راوغ ببراعة ثم سدد كرة قوية من حدود منطقة الجزاء لكن الدفاع شتتها إلى ركنية لم تستغل.وواصلت البرازيل ‌ضغطها الهجومي سعيا لتعزيز تقدمها لكن المنتخب المصري أعاد تنظيم ⁠صفوفه ونجح في تقليص الخطورة أمام مرماه.وبمرور الوقت، فرض المنتخب المصري حضوره بشكل أفضل من حيث الاستحواذ لكنه واجه صعوبة في التغلب على تماسك الدفاع البرازيلي خاصة في الدقائق الأخيرة.وراوغ أحمد مصطفى (زيزو) ‌الدفاع في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، وسدد كرة قوية من حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم، ولم تسفر الثواني المتبقية عن جديد لتنتهي المواجهة بفوز البرازيل 2-1.وتستهل مصر مشوارها في ‌كأس العالم ⁠بمواجهة بلجيكا يوم 15 جوان ثم تلتقي نيوزيلندا وإيران في مباراتيها الأخريين بالمجموعة السابعة.أما البرازيل، فتخوض مباراتها الأولى في المجموعة الثالثة أمام المغرب، قبل أن تلتقي هايتي واسكتلندا.