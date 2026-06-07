التونسيان أيوب عياد ونادر الغندري يتوجان ببطولة ليبيا مع نادي السويحلي

توج التونسيان أيوب عياد ونادر الغندري بلقب البطولة الليبية لكرة القدم مع نادي السويحلي للموسم الرياضي 2025-2026 بعد الفوز على النصر بركلات الترجيح 4-3 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية.وانتهى اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل 1-1. بادر أيوب عياد بافتتاح التسجيل للسويحلي من ركلة جزاء في الدقيقة 68 قبل أن يدرك يحيى الزليتني التعادل للنصر من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 90.وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها السويحلي 4-3.وهو أول لقب بطولة في تاريخ نادي السويحلي الذي ضمن بفضله مشاركته خلال الموسم المقبل في رابطة أبطال أفريقيا.ويملك اتحاد طرابلس الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة الليبية برصيد 18 لقبا.