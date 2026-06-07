JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 10:20 Tunis

التونسيان أيوب عياد ونادر الغندري يتوجان ببطولة ليبيا مع نادي السويحلي

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a252c2cbc5b76.52877679_kgmnolhfiejqp.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Juin 2026 - 09:09 قراءة: 0 د, 35 ث
      
توج التونسيان أيوب عياد ونادر الغندري بلقب البطولة الليبية لكرة القدم مع نادي السويحلي للموسم الرياضي 2025-2026 بعد الفوز على النصر بركلات الترجيح 4-3 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية.
وانتهى اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل 1-1. بادر أيوب عياد بافتتاح التسجيل للسويحلي من ركلة جزاء في الدقيقة 68 قبل أن يدرك يحيى الزليتني التعادل للنصر من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 90.
وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها السويحلي 4-3.

وهو أول لقب بطولة في تاريخ نادي السويحلي الذي ضمن بفضله مشاركته خلال الموسم المقبل في رابطة أبطال أفريقيا.
ويملك اتحاد طرابلس الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة الليبية برصيد 18 لقبا.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330626

babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 4

كل الأخبار...

10:20 - القصرين: انطلاق الإستغلال الفعلي لعدد من أقسام المستشفى الجهوي صنف "ب" بسبيطلة
10:16 - نمو لافت للدفع الإلكتروني في تونس وتراجع حاد في استخدام الصكوك
10:11 - الفيلم التونسي "صوت هند رجب" يحرز الجائزة الكبرى لمهرجان السينما الإفريقية بخريبكة المغربية
09:38 - انطلاق عملية تجميع الحبوب بمختلف مراكز التجميع بولاية سيدي بوزيد
09:26 - تسجيل أكثر من 3 آلاف مخالفة اقتصادية إلى اواخر ماي وتفعيل فريق رقابي مشترك للمحيط السياحي بولاية تونس
09:09 - التونسيان أيوب عياد ونادر الغندري يتوجان ببطولة ليبيا مع نادي السويحلي
09:05 - الفنان نضال اليحياوي يقدم عمله الجديد " القربي" في عرضه ما قبل الأول
08:41 - مدنين: يوم جهوي للنظافة والعناية بالبيئة بجربة حومة السوق احتفالا باليوم العالمي للبيئة ومواصلة للاستعداد لموسم الاصطياف
08:28 - الادارة الجهوية للصحة بتونس تعتزم انتداب اطارات شبه طبية بصفة مباشرة في اختصاصات مختلفة
07:34 - أنيس بن ريانة: الاستثمار في البحث الزراعي هو الضامن الحقيقي للأمن الغذائي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 07 جوان 2026 | 21 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:26
19:38
16:09
12:25
05:00
03:10
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet28°
27° Babnet
الــرياح:
3.54 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-21
30°-22
36°-23
37°-24
35°-25
  • Avoirs en devises 25652,9
  • (05/06)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,38853 DT
  • (05/06)
  • 1 $ = 2,91988 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/06)     1186,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/06)   29447 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No