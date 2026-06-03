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عودة أولى رحلات الحجيج إلى مطاري توزر وجربة جرجيس وسط أجواء تنظيمية مريحة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Juin 2026 - 14:39 قراءة: 2 د, 15 ث
      
استقبل مطارا توزر نفطة الدولي وجربة جرجيس الدولي، صباح اليوم الأربعاء، أولى رحلات عودة الحجيج التونسيين من البقاع المقدسة، وسط تجند مختلف الأطراف المتدخلة لتأمين استقبال ضيوف الرحمان وتسهيل إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن.

272 حاجا يصلون إلى مطار توزر نفطة

وحطّت بمطار توزر نفطة الدولي، على الساعة السادسة وأربعين دقيقة صباحا، طائرة قادمة مباشرة من مطار جدة وعلى متنها 272 حاجا من ولايتي توزر وقبلي وعدد من حجيج ولاية قفصة، في رحلة أمّنتها الخطوط الجوية السعودية.

وأكد آمر مطار توزر نفطة الدولي، عادل عياد، أن مختلف المصالح المتدخلة من ديوانة وشرطة حدود وأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات سخرت كل الإمكانيات البشرية واللوجستية لضمان استقبال الحجاج في أفضل الظروف وتسهيل إجراءات عبورهم دون تعطيلات.


من جهته، أوضح المدير الجهوي للشؤون الدينية بتوزر، عماد المهيدي، الذي رافق الحجيج خلال الموسم الحالي، أن رحلة العودة جرت في ظروف طيبة ودون تأخير، مشيرا إلى أن الخطوط الجوية السعودية وفرت خدمات جيدة خلال رحلتي الذهاب والإياب.

وأضاف أن جميع الحجيج وأفراد البعثة التونسية تمكنوا من إتمام مناسك الحج وشعائره في ظروف جيدة، بفضل العناية التي وفرتها مختلف الهياكل المشرفة على الموسم، فضلا عن الانضباط الكبير الذي أبداه الحجاج، خاصة من الناحية الصحية، حيث لم يتم تسجيل أي إشكالات تذكر.

وأكد عدد من الحجاج العائدين أنهم أدوا مناسك الحج في ظروف مريحة سواء من حيث الإقامة أو التنقل أو الخدمات المسداة من قبل الجانبين التونسي والسعودي، بما مكنهم من أداء الفريضة في أفضل الظروف.

وصول أول رحلة حجيج إلى مطار جربة جرجيس

وفي السياق ذاته، استقبل مطار جربة جرجيس الدولي صباح اليوم أول رحلة عودة للحجيج قادمة من مطار جدة وعلى متنها 263 حاجا وحاجة إضافة إلى المرافقين، من ولاية تطاوين وجزء من حجيج ولاية مدنين، وخاصة من معتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وسيدي مخلوف وبني خداش.

وشهد المطار تجندا لمختلف المصالح الأمنية والديوانية والإدارية لتأمين عودة الحجيج واستكمال إجراءات العبور في أسرع الآجال، بما مكنهم من الالتحاق بعائلاتهم التي كانت في استقبالهم بالمطار.

وأوضح الواعظ الديني المرافق للرحلة، ماهر بن أحمد، أن موسم الحج مرّ في ظروف طيبة بفضل تضافر جهود مختلف المتدخلين من وزارة الشؤون الدينية وشركة الخدمات الوطنية والإطارات الصحية التي رافقت الحجيج طيلة فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية وحتى خلال رحلة العودة.

وأشار إلى تسجيل حالة وفاة في صفوف حجيج ولاية مدنين بعد استكمال صاحبها لجميع مناسك الحج، كما تم نقل أحد الحجاج مباشرة من المطار إلى المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة لمواصلة العلاج الذي كان قد انطلق في أحد مستشفيات مكة المكرمة.

ومن المنتظر أن تصل الرحلة الثانية الخاصة بحجيج ولاية مدنين يوم 6 جوان الجاري، وعلى متنها حجيج معتمدية بن قردان، فيما ستؤمن الرحلة الأخيرة يوم 8 جوان عودة حجيج جزيرة جربة ومدينة جرجيس انطلاقا من مطار المدينة المنورة، ليتم بذلك استكمال عودة كامل حجيج ولاية مدنين البالغ عددهم هذا الموسم 485 حاجا وحاجة.
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