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ممثلو القطاع البنكي يجدّدون التزامهم بدعم كافة المتدخلين في قطاع الحبوب

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Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Juin 2026 - 12:31 قراءة: 0 د, 52 ث
      
جدّد كل من رئيس المجلس البنكي والمالي والمسؤولين الأول للبنوك، إلتزامهم بدعم كافة المتدخلين في قطاع الحبوب، وخاصة ديوان الحبوب، من خلال توفير التمويلات اللازمة سواء لجمع المحصول الوطني أو لتغطية إحتياجات التوريد، وذلك وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي.

ويهدف هذا التوجه إلى ضمان hستمرارية تزويد السوق الوطنية بالحبوب في أفضل الظروف.


وتمسّك ممثلو القطاع البنكي خلال اجتماع رفيع المستوى جمعهم بمحافظ البنك المركزي فتحي النوري، بالتزامهم بالمساهمة بشكل أكبر في تمويل الإقتصاد وتعزيز مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم الجهود الرامية إلى إضفاء ديناميكية جديدة على الإستثمار والنمو.


وأكدوا في السياق ذاته، انخراطهم في التوجهات التي تم إقرارها خلال الإجتماع الذي ترأسه محافظ البنك المركزي يوم 6 ماي 2026، والهادفة إلى جعل القطاع البنكي فاعلا وأكثر التزاما في تمويل النمو الإقتصادي والإجتماعي لتونس.

من جانبه، شدّد محافظ البنك المركزي التزام البنك المتواصل بدعم توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي للبلاد وتعزيز صمود القطاع الفلاحي، الذي يعد ركيزة أساسية للإقتصاد الوطني.

وأكّد النوري مجدّدا الجاهزية التامة للمركزي التونسي لتعبئة موارد السيولة، ضمانا لتوفير التمويلات الكافية لعمليات جمع صابة الحبوب وتسويقها.
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