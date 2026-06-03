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الممثل الدبلوماسي بسفارة تونس في نيجيريا يؤكد اهمية تعزيز التعاون بين معهدي الدفاع الوطني تونسي ونيجيري

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Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Juin 2026 - 10:31 قراءة: 0 د, 41 ث
      
اكد الممثل الدبلوماسي بسفارة تونس في نيجيريا محمد الخامس شعباني، أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات بين معهد الدفاع الوطني التونسي ومعهد الدفاع الوطني النيجيري، بما يعزز علاقات التعاون الواعدة بين البلدين الشقيقين.

وأعرب، في كلمة ألقاها امس الاثنين ،بمناسبة مشاركته في جلسة تقديم التقرير الختامي للزيارة الدراسية التي أداها عدد من ضباط ودارسي معهد الدفاع الوطني النيجيري إلى تونس خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 18 ماي 2026، عن ارتياحه للمستوى المتميز للصورة الإيجابية التي تم تقديمها عن تونس، وفق ما نشرته سفارة الجمهورية التونسية بنيجيريا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وخُصّص خلال جلسة تقديم التقرير الختامي عرض حول موضوع "السياحة والتنمية الوطنية في تونس: دروس مستفادة لنيجيريا"، استعرض خلاله المشاركون أبرز الملاحظات والاستنتاجات التي توصلوا إليها خلال زيارتهم إلى تونس، مشيدين بالتجربة التونسية في مجالات التنمية والسياحة والتكوين الاستراتيجي، وفق المصدر ذاته.
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