مركز افادة يعتزم انجاز دراستين استراتيجيتين في مجالي الاتصال والتوثيق والرصد والتكوين والدراسات

يعتزم، مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات "إفادة"، إجراء استشارتين لاختيار مكتب دراسات أو فريق عمل لإعداد دراستين استراتيجيتين في مجال الاتصال والتوثيق والرصد و مجال التكوين والدراسات.ودعا المركز، في بلاغ له، الراغبين في المشاركة الى سحب الضوابط المرجعية الخاصة بالاستشارتين المذكورتين مجانا من مقر المركز الكائن بـ 66 شارع معاوية ابن أبي سفيان المنزه السابع 2037.وأكد على ضرورة ارسال العروض في ظروف مختومة تحمل العبارة التالية "لا يفتح استشارة متعلقة لاختيار مكتب دراسات أو فريق عمل لإعداد دراسة استراتيجية حول (تحديد المجال)" إلى العنوان المبين أعلاه، عن طريق البريد السريع أو البريد المضمون الوصول أو تسلم بصفة مباشرة بمكتب الضبط المركز.و حدد آخر أجل لقبول العروض يوم 03 جويلية 2026 على الساعة الواحدة بعد الزوال وتقصى كل العروض الواردة أو المسلمة بعد هذا التاريخ.