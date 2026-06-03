JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 16:17 Tunis

مركز افادة يعتزم انجاز دراستين استراتيجيتين في مجالي الاتصال والتوثيق والرصد والتكوين والدراسات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67ec3cec7de1c9.20303494_hogjliekpqmfn.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Juin 2026 - 15:30 قراءة: 0 د, 39 ث
      
يعتزم، مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات "إفادة"، إجراء استشارتين لاختيار مكتب دراسات أو فريق عمل لإعداد دراستين استراتيجيتين في مجال الاتصال والتوثيق والرصد و مجال التكوين والدراسات.

ودعا المركز، في بلاغ له، الراغبين في المشاركة الى سحب الضوابط المرجعية الخاصة بالاستشارتين المذكورتين مجانا من مقر المركز الكائن بـ 66 شارع معاوية ابن أبي سفيان المنزه السابع 2037.


وأكد على ضرورة ارسال العروض في ظروف مختومة تحمل العبارة التالية "لا يفتح استشارة متعلقة لاختيار مكتب دراسات أو فريق عمل لإعداد دراسة استراتيجية حول (تحديد المجال)" إلى العنوان المبين أعلاه، عن طريق البريد السريع أو البريد المضمون الوصول أو تسلم بصفة مباشرة بمكتب الضبط المركز.


و حدد آخر أجل لقبول العروض يوم 03 جويلية 2026 على الساعة الواحدة بعد الزوال وتقصى كل العروض الواردة أو المسلمة بعد هذا التاريخ.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330401

babnet

كل الأخبار...

16:17 - مدينة العلوم بتونس تنظم الدورة الرابعة للمدرسة الصيفية للكيمياء من 24 الى 26 جوان 2026
16:05 - المؤتمر الثالث لعلوم السمعيات واختصاص قيس وتقويم السمع من 25 الى 27 جوان 2026 بتونس العاصمة
15:30 - مركز افادة يعتزم انجاز دراستين استراتيجيتين في مجالي الاتصال والتوثيق والرصد والتكوين والدراسات
15:09 - تجميع حوالي 88 ألف طن من الزيوت المستعملة في تونس سنويا مع السعي لتجميع المزيد من خلال التحسيس والتوعية
14:54 - خميس المستيري: تونس لا تستغل سوى 22.7% من إمكانياتها التجارية في إفريقيا.. والقارة تمثل فضاءنا الطبيعي
14:39 - عودة أولى رحلات الحجيج إلى مطاري توزر وجربة جرجيس وسط أجواء تنظيمية مريحة
13:40 - كأس العالم 2026: رقم قياسي يبلغ 1248 لاعبا مسجلا للمشاركة في نسخة تاريخية (فيفا)
13:20 - لجنة التشريع العام بالبرلمان تنظر غدا الخميس في الفصول الخلافية لمقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي
13:00 - الذكاء الإصطناعي في تونس: إدماج مشروط بنضج التحول الرقمي لدى المؤسسات
12:45 - تونس تحتضن المؤتمر الثامن لجراحة القلب والشرايين بمشاركة خبراء وأطباء من مختلف أنحاء العالم
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 03 جوان 2026 | 17 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:23
19:36
16:08
12:24
05:01
03:12
الرطــوبة:
% 33
Babnet
Babnet35°
31° Babnet
الــرياح:
8.92 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-22
30°-19
31°-21
32°-21
29°-22
  • Avoirs en devises 25438,4
  • (02/06)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,39915 DT
  • (02/06)
  • 1 $ = 2,90482 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/06)     1312,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/06)   29572 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No