بكالوريا 2026: وزير التربية يؤكد ضرورة توفير الاحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية للممتحنين

شدد وزير التربية نور الدين النوري صباح اليوم الأربعاء خلال متابعته لظروف انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لشهادة البكالوريا دورة جوان 2026 بعدد من مراكز الاختبارات الكتابية على ضرورة توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية للممتحنين، والحرص على توفير المناخ الملائم للأساتذة المشرفين على كافة مراحل الامتحانات، من المراقبة والتجميع إلى عمليات الإصلاح.وتحوّل نور الدين النوري بهذه المناسبة إلى مركز الاختبارات الكتابية المفتوح بمعهد جبل الجلود بتونس1، حيث اطّلع على الظروف العامة لسير الامتحانات، وعاين حضور مختلف الأطراف المتدخلة من إطار تربوي وإداري وأعوان تربية وممثلي المصالح الأمنية والسلطة المحلية، التي تضافرت جهودها لتوفير أفضل الظروف، وحسن استقبال التلاميذ المترشحين.كما توجّه إلى مركز الاختبارات الكتابية المفتوح بمعهد السيجومي الزهور، واطّلع على الظروف العامة بمركز امتحان البكالوريا، وعاين حضور كل الأطراف المتدخلة من أعوان تربية وإطار طبي وشبه طبي وممثلي المصالح الأمنية والسلطة المحلية، التي تساهم في توفير أفضل الظروف وحسن استقبال التلاميذ المترشحين لامتحان البكالوريا.ونوه وزير التربية على هامش الزيارتين بما لمسه لدى الأسرة التربوية من التزام راسخ بما يقتضيه هذا الاستحقاق التربوي الوطني من جدية ومثابرة، معرباً عن ارتياحه لمستوى الاستعداد الذي أكدته مختلف الأطراف المتدخلة.وتوجه بهذه المناسبة بعبارات الشكر والتقدير للمشرفين على حسن سير الامتحانات مشيدا بالجهود الكبيرة المبذولة لضمان السير الجيّد للامتحانات في أجواء من الانضباط وتكافؤ الفرص مثمنا تحلّي العاملين بمركزي الاختبارات الكتابية بروح الوطنية العالية والوعي التام بحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم لإنجاح الامتحانات حاثا الجميع على مواصلة العمل بالروح ذاتها من الجدية والانضباط والتفاني.جدير بالاشارة الى انه يجتاز بداية من اليوم الأربعاء 162 ألفاً و435 مترشحاً الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا 2026، ينتمي 83 بالمائة منهم إلى المعاهد العمومية، و12 بالمائة إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5 بالمائة بصفة فردية. وتتواصل الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية أيام 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان 2026، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 جوان الجاري.ويبلغ عدد مراكز الامتحانات هذه السنة 5988 مركزاً، فيما يبلغ عدد مراكز إيداع الامتحانات 27 موزعة على كامل تراب الجمهورية، في حين يبلغ عدد مراكز التجميع والتوزيع 7 مراكز، وعدد مراكز الإصلاح 32.