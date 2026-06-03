الخطوط التونسية للخدمات الأرضية تفتح مناظرة لانتداب 165 عونا وإطارا بعدد من المطارات

165 خطة موزعة على 4 مطارات



45 خطة عون استغلال



17 خطة عون فني للاستغلال



10 خطط سواق



33 خطة فنية



60 خطة لحاملي الأمتعة والتنظيف



الوثائق المطلوبة



إرسال الملفات عبر البريد



حالات الإقصاء



أعلنت شركةعن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتدابفي اختصاصات متعددة، وذلك بموجب عقود عمل غير محددة المدة لفائدة عدد من المطارات التونسية.وأكدت الشركة أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح حُدد ليوم، على أن يتم اعتماد ختم البريد لتحديد تاريخ الإرسال.وتندرج هذه الانتدابات في إطار دعم الموارد البشرية بالشركة وتعزيز جودة الخدمات المسداة بمختلف المنشآت المطارية.ووفق البلاغ الصادر عن الشركة، تتوزع الخطط المفتوحة للانتداب بين مطارات:خصصت الشركةلفائدة مطار تونس قرطاج الدولي.ويشترط في المترشح أن يكون متحصلا على مستوىأو ما يعادلها، وألا يتجاوز سنه، مع توفر خبرة أو شهادة معتمدة في المجال.وسيتم الانتداب عبركما فتحت الشركةموزعة كالتالي:بمطار تونس قرطاجبمطار جربة جرجيسبمطار المنستيرويشترط الحصول على شهادةمع مستوى السنة الرابعة ثانوي، وأن يتراوح السن بينوتشمل المناظرة أيضابمطار تونس قرطاج.ويشترط في المترشح مستوى السنة التاسعة من التعليم الأساسي، وألا يتجاوز سنه، إضافة إلى حيازة رخصة سياقة من الأصنافمع خبرة محينة.وسيتم الانتقاء عبركما أعلنت الشركة عن فتحلفائدة أعوان فنيين في اختصاصات:* الميكانيك العام* كهرباء السيارات* اللحام* الدهينةوتتوزع هذه الخطط بين مطارات تونس قرطاج وجربة جرجيس والمنستير وصفاقس طينة.ويشترط الحصول على شهادة مؤهل مهني في الاختصاص مع توفر الخبرة المطلوبة.خصصت الشركةلفائدة أعوان مصالح موحدة وحاملي أمتعة وأعوان تنظيف بمطار تونس قرطاج الدولي.ويشترط في المترشحين مستوى السنة التاسعة أساسي وأن يتراوح السن بينوسيتم الانتقاء عبريتعين على المترشحين إرفاق ملفاتهم بالوثائق التالية:* استمارة الترشح المستخرجة من موقع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وممضاة من المترشح.* نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.* نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية أو المدرسية المطلوبة.* نسخة من رخصة السياقة بالنسبة للمترشحين لخطة سائق.* بطاقة عدد 3 أو وصل إيداع مطلب الحصول عليها.* نسخ مطابقة للأصل من شهادات الخبرة بالنسبة للاختصاصات التي تشترط ذلك.وأوضحت الشركة أن ملفات الترشح ترسل حصريا عبر البريد مضمون الوصول إلى العنوان التالي:مع التنصيص وجوبا على الظرف الخارجي على عبارة:مع ذكر الاختصاص المطلوب بدقة.وشددت الخطوط التونسية للخدمات الأرضية على أن كل ملف يرد بعد تاريخأو يكون منقوصا من الوثائق المطلوبة سيتم رفضه آليا.كما سيتم إقصاء الملفات التي تتضمن مستوى تعليميا يفوق المستوى المطلوب بالخطة المعنية، أو تلك التي تتعلق بأكثر من اختصاص واحد، أو التي تتضمن اختلافا بين البيانات المصرح بها في الاستمارة والبيانات المدرجة على الظرف الخارجي.وأشارت الشركة إلى أن جميع الناجحين في مختلف الاختبارات سيخضعون وجوبا إلىللتثبت من أهليتهم البدنية قبل استكمال إجراءات الانتداب.