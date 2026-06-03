JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 10:08 Tunis

الخطوط التونسية للخدمات الأرضية تفتح مناظرة لانتداب 165 عونا وإطارا بعدد من المطارات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f58a5a1aa5a32.32578798_jnoglkqpeihmf.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Juin 2026 - 10:08 قراءة: 2 د, 44 ث
      
أعلنت شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 165 عونا وإطارا في اختصاصات متعددة، وذلك بموجب عقود عمل غير محددة المدة لفائدة عدد من المطارات التونسية.

وأكدت الشركة أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح حُدد ليوم الاثنين 8 جوان 2026، على أن يتم اعتماد ختم البريد لتحديد تاريخ الإرسال.


وتندرج هذه الانتدابات في إطار دعم الموارد البشرية بالشركة وتعزيز جودة الخدمات المسداة بمختلف المنشآت المطارية.


165 خطة موزعة على 4 مطارات

ووفق البلاغ الصادر عن الشركة، تتوزع الخطط المفتوحة للانتداب بين مطارات:

* تونس قرطاج الدولي
* جربة جرجيس
* المنستير الحبيب بورقيبة
* صفاقس طينة

45 خطة عون استغلال

خصصت الشركة 45 خطة عون استغلال لفائدة مطار تونس قرطاج الدولي.

ويشترط في المترشح أن يكون متحصلا على مستوى السنة الرابعة ثانوي (نظام جديد) أو ما يعادلها، وألا يتجاوز سنه 40 سنة، مع توفر خبرة أو شهادة معتمدة في المجال.

وسيتم الانتداب عبر اختبار كتابي وشفاهي.

17 خطة عون فني للاستغلال

كما فتحت الشركة 17 خطة عون فني للاستغلال موزعة كالتالي:

* 6 خطط بمطار تونس قرطاج
* 6 خطط بمطار جربة جرجيس
* 5 خطط بمطار المنستير

ويشترط الحصول على شهادة عون فني للاستغلال (A.T.E.) مع مستوى السنة الرابعة ثانوي، وأن يتراوح السن بين 18 و40 سنة.

10 خطط سواق

وتشمل المناظرة أيضا 10 خطط سائق بمطار تونس قرطاج.

ويشترط في المترشح مستوى السنة التاسعة من التعليم الأساسي، وألا يتجاوز سنه 40 سنة، إضافة إلى حيازة رخصة سياقة من الأصناف ب، ج، د مع خبرة محينة.

وسيتم الانتقاء عبر اختبار تطبيقي.

33 خطة فنية

كما أعلنت الشركة عن فتح 33 خطة لفائدة أعوان فنيين في اختصاصات:

* الميكانيك العام
* كهرباء السيارات
* اللحام
* الدهينة

وتتوزع هذه الخطط بين مطارات تونس قرطاج وجربة جرجيس والمنستير وصفاقس طينة.

ويشترط الحصول على شهادة مؤهل مهني في الاختصاص مع توفر الخبرة المطلوبة.

60 خطة لحاملي الأمتعة والتنظيف

خصصت الشركة 60 خطة لفائدة أعوان مصالح موحدة وحاملي أمتعة وأعوان تنظيف بمطار تونس قرطاج الدولي.

ويشترط في المترشحين مستوى السنة التاسعة أساسي وأن يتراوح السن بين 18 و23 سنة.

وسيتم الانتقاء عبر اختبار شفاهي.

الوثائق المطلوبة

يتعين على المترشحين إرفاق ملفاتهم بالوثائق التالية:

* استمارة الترشح المستخرجة من موقع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وممضاة من المترشح.
* نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
* نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية أو المدرسية المطلوبة.
* نسخة من رخصة السياقة بالنسبة للمترشحين لخطة سائق.
* بطاقة عدد 3 أو وصل إيداع مطلب الحصول عليها.
* نسخ مطابقة للأصل من شهادات الخبرة بالنسبة للاختصاصات التي تشترط ذلك.

إرسال الملفات عبر البريد

وأوضحت الشركة أن ملفات الترشح ترسل حصريا عبر البريد مضمون الوصول إلى العنوان التالي:

عدد 02 نهج الحرف الشرقية 2 - 2035 أريانة

مع التنصيص وجوبا على الظرف الخارجي على عبارة:

"مناظرة خارجية للانتداب عدد 2026/01"

مع ذكر الاختصاص المطلوب بدقة.

حالات الإقصاء

وشددت الخطوط التونسية للخدمات الأرضية على أن كل ملف يرد بعد تاريخ 8 جوان 2026 أو يكون منقوصا من الوثائق المطلوبة سيتم رفضه آليا.

كما سيتم إقصاء الملفات التي تتضمن مستوى تعليميا يفوق المستوى المطلوب بالخطة المعنية، أو تلك التي تتعلق بأكثر من اختصاص واحد، أو التي تتضمن اختلافا بين البيانات المصرح بها في الاستمارة والبيانات المدرجة على الظرف الخارجي.

وأشارت الشركة إلى أن جميع الناجحين في مختلف الاختبارات سيخضعون وجوبا إلى فحص طبي لدى طبيب الشغل للتثبت من أهليتهم البدنية قبل استكمال إجراءات الانتداب.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330397

babnet

كل الأخبار...

10:08 - الخطوط التونسية للخدمات الأرضية تفتح مناظرة لانتداب 165 عونا وإطارا بعدد من المطارات
09:55 - السجن 5 سنوات ونصف لمفتش عنه اعتدى بشفرتي حلاقة على عون حرس وطني بدوار هيشر
09:15 - فيديو اليوم: متسوّل يتظاهر بالإعاقة لاستعطاف المارة
08:44 - د محمد الرابحي يكشف تفاصيل صادمة حول فاجعة المكناسي: نبتة برية سامة وراء تسمم العائلة
08:28 - ودّيا... ويلز تفرض التعادل 1-1 على غانا المتأهل للمونديال
08:26 - منتخب المغرب يفوز على مدغشقر برباعية وديًا استعدادًا لـ كأس العالم
08:21 - طقس مغيم جزئيا باغلب المناطق والحرارة تصل الى 41 درجة جنوبا مع ظهور الشهيلي محليا الاربعاء
07:44 - توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان السياحة والمجلس الدولي للسياحة المستديمة دعما لاستدامة السياحة الوطنية
07:15 - مادة سامة في "العصبان" وراء حادثة التسمم بالمكناسي.. وهيئة السلامة الصحية تحذر من نبتة برية قاتلة
06:52 - اليوم... أكثر من 162 ألف مترشح يجتازون الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 03 جوان 2026 | 17 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:23
19:36
16:08
12:24
05:01
03:12
الرطــوبة:
% 27
Babnet
Babnet35°
32° Babnet
الــرياح:
4.72 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-21
30°-19
32°-21
32°-21
29°-22
  • Avoirs en devises 25438,4
  • (02/06)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,39915 DT
  • (02/06)
  • 1 $ = 2,90482 DT
  • Solde Compte du Trésor     (01/06)     1349,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (01/06)   29649 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No
1