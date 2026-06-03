الخطوط التونسية للخدمات الأرضية تفتح مناظرة لانتداب 165 عونا وإطارا بعدد من المطارات
أعلنت شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 165 عونا وإطارا في اختصاصات متعددة، وذلك بموجب عقود عمل غير محددة المدة لفائدة عدد من المطارات التونسية.
وأكدت الشركة أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح حُدد ليوم الاثنين 8 جوان 2026، على أن يتم اعتماد ختم البريد لتحديد تاريخ الإرسال.
وتندرج هذه الانتدابات في إطار دعم الموارد البشرية بالشركة وتعزيز جودة الخدمات المسداة بمختلف المنشآت المطارية.
165 خطة موزعة على 4 مطاراتووفق البلاغ الصادر عن الشركة، تتوزع الخطط المفتوحة للانتداب بين مطارات:
* تونس قرطاج الدولي
* جربة جرجيس
* المنستير الحبيب بورقيبة
* صفاقس طينة
45 خطة عون استغلالخصصت الشركة 45 خطة عون استغلال لفائدة مطار تونس قرطاج الدولي.
ويشترط في المترشح أن يكون متحصلا على مستوى السنة الرابعة ثانوي (نظام جديد) أو ما يعادلها، وألا يتجاوز سنه 40 سنة، مع توفر خبرة أو شهادة معتمدة في المجال.
وسيتم الانتداب عبر اختبار كتابي وشفاهي.
17 خطة عون فني للاستغلالكما فتحت الشركة 17 خطة عون فني للاستغلال موزعة كالتالي:
* 6 خطط بمطار تونس قرطاج
* 6 خطط بمطار جربة جرجيس
* 5 خطط بمطار المنستير
ويشترط الحصول على شهادة عون فني للاستغلال (A.T.E.) مع مستوى السنة الرابعة ثانوي، وأن يتراوح السن بين 18 و40 سنة.
10 خطط سواقوتشمل المناظرة أيضا 10 خطط سائق بمطار تونس قرطاج.
ويشترط في المترشح مستوى السنة التاسعة من التعليم الأساسي، وألا يتجاوز سنه 40 سنة، إضافة إلى حيازة رخصة سياقة من الأصناف ب، ج، د مع خبرة محينة.
وسيتم الانتقاء عبر اختبار تطبيقي.
33 خطة فنيةكما أعلنت الشركة عن فتح 33 خطة لفائدة أعوان فنيين في اختصاصات:
* الميكانيك العام
* كهرباء السيارات
* اللحام
* الدهينة
وتتوزع هذه الخطط بين مطارات تونس قرطاج وجربة جرجيس والمنستير وصفاقس طينة.
ويشترط الحصول على شهادة مؤهل مهني في الاختصاص مع توفر الخبرة المطلوبة.
60 خطة لحاملي الأمتعة والتنظيفخصصت الشركة 60 خطة لفائدة أعوان مصالح موحدة وحاملي أمتعة وأعوان تنظيف بمطار تونس قرطاج الدولي.
ويشترط في المترشحين مستوى السنة التاسعة أساسي وأن يتراوح السن بين 18 و23 سنة.
وسيتم الانتقاء عبر اختبار شفاهي.
الوثائق المطلوبةيتعين على المترشحين إرفاق ملفاتهم بالوثائق التالية:
* استمارة الترشح المستخرجة من موقع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وممضاة من المترشح.
* نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
* نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية أو المدرسية المطلوبة.
* نسخة من رخصة السياقة بالنسبة للمترشحين لخطة سائق.
* بطاقة عدد 3 أو وصل إيداع مطلب الحصول عليها.
* نسخ مطابقة للأصل من شهادات الخبرة بالنسبة للاختصاصات التي تشترط ذلك.
إرسال الملفات عبر البريدوأوضحت الشركة أن ملفات الترشح ترسل حصريا عبر البريد مضمون الوصول إلى العنوان التالي:
عدد 02 نهج الحرف الشرقية 2 - 2035 أريانة
مع التنصيص وجوبا على الظرف الخارجي على عبارة:
"مناظرة خارجية للانتداب عدد 2026/01"
مع ذكر الاختصاص المطلوب بدقة.
حالات الإقصاءوشددت الخطوط التونسية للخدمات الأرضية على أن كل ملف يرد بعد تاريخ 8 جوان 2026 أو يكون منقوصا من الوثائق المطلوبة سيتم رفضه آليا.
كما سيتم إقصاء الملفات التي تتضمن مستوى تعليميا يفوق المستوى المطلوب بالخطة المعنية، أو تلك التي تتعلق بأكثر من اختصاص واحد، أو التي تتضمن اختلافا بين البيانات المصرح بها في الاستمارة والبيانات المدرجة على الظرف الخارجي.
وأشارت الشركة إلى أن جميع الناجحين في مختلف الاختبارات سيخضعون وجوبا إلى فحص طبي لدى طبيب الشغل للتثبت من أهليتهم البدنية قبل استكمال إجراءات الانتداب.
وأكدت الشركة أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح حُدد ليوم الاثنين 8 جوان 2026، على أن يتم اعتماد ختم البريد لتحديد تاريخ الإرسال.
وتندرج هذه الانتدابات في إطار دعم الموارد البشرية بالشركة وتعزيز جودة الخدمات المسداة بمختلف المنشآت المطارية.
165 خطة موزعة على 4 مطاراتووفق البلاغ الصادر عن الشركة، تتوزع الخطط المفتوحة للانتداب بين مطارات:
* تونس قرطاج الدولي
* جربة جرجيس
* المنستير الحبيب بورقيبة
* صفاقس طينة
45 خطة عون استغلالخصصت الشركة 45 خطة عون استغلال لفائدة مطار تونس قرطاج الدولي.
ويشترط في المترشح أن يكون متحصلا على مستوى السنة الرابعة ثانوي (نظام جديد) أو ما يعادلها، وألا يتجاوز سنه 40 سنة، مع توفر خبرة أو شهادة معتمدة في المجال.
وسيتم الانتداب عبر اختبار كتابي وشفاهي.
17 خطة عون فني للاستغلالكما فتحت الشركة 17 خطة عون فني للاستغلال موزعة كالتالي:
* 6 خطط بمطار تونس قرطاج
* 6 خطط بمطار جربة جرجيس
* 5 خطط بمطار المنستير
ويشترط الحصول على شهادة عون فني للاستغلال (A.T.E.) مع مستوى السنة الرابعة ثانوي، وأن يتراوح السن بين 18 و40 سنة.
10 خطط سواقوتشمل المناظرة أيضا 10 خطط سائق بمطار تونس قرطاج.
ويشترط في المترشح مستوى السنة التاسعة من التعليم الأساسي، وألا يتجاوز سنه 40 سنة، إضافة إلى حيازة رخصة سياقة من الأصناف ب، ج، د مع خبرة محينة.
وسيتم الانتقاء عبر اختبار تطبيقي.
33 خطة فنيةكما أعلنت الشركة عن فتح 33 خطة لفائدة أعوان فنيين في اختصاصات:
* الميكانيك العام
* كهرباء السيارات
* اللحام
* الدهينة
وتتوزع هذه الخطط بين مطارات تونس قرطاج وجربة جرجيس والمنستير وصفاقس طينة.
ويشترط الحصول على شهادة مؤهل مهني في الاختصاص مع توفر الخبرة المطلوبة.
60 خطة لحاملي الأمتعة والتنظيفخصصت الشركة 60 خطة لفائدة أعوان مصالح موحدة وحاملي أمتعة وأعوان تنظيف بمطار تونس قرطاج الدولي.
ويشترط في المترشحين مستوى السنة التاسعة أساسي وأن يتراوح السن بين 18 و23 سنة.
وسيتم الانتقاء عبر اختبار شفاهي.
الوثائق المطلوبةيتعين على المترشحين إرفاق ملفاتهم بالوثائق التالية:
* استمارة الترشح المستخرجة من موقع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وممضاة من المترشح.
* نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
* نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية أو المدرسية المطلوبة.
* نسخة من رخصة السياقة بالنسبة للمترشحين لخطة سائق.
* بطاقة عدد 3 أو وصل إيداع مطلب الحصول عليها.
* نسخ مطابقة للأصل من شهادات الخبرة بالنسبة للاختصاصات التي تشترط ذلك.
إرسال الملفات عبر البريدوأوضحت الشركة أن ملفات الترشح ترسل حصريا عبر البريد مضمون الوصول إلى العنوان التالي:
عدد 02 نهج الحرف الشرقية 2 - 2035 أريانة
مع التنصيص وجوبا على الظرف الخارجي على عبارة:
"مناظرة خارجية للانتداب عدد 2026/01"
مع ذكر الاختصاص المطلوب بدقة.
حالات الإقصاءوشددت الخطوط التونسية للخدمات الأرضية على أن كل ملف يرد بعد تاريخ 8 جوان 2026 أو يكون منقوصا من الوثائق المطلوبة سيتم رفضه آليا.
كما سيتم إقصاء الملفات التي تتضمن مستوى تعليميا يفوق المستوى المطلوب بالخطة المعنية، أو تلك التي تتعلق بأكثر من اختصاص واحد، أو التي تتضمن اختلافا بين البيانات المصرح بها في الاستمارة والبيانات المدرجة على الظرف الخارجي.
وأشارت الشركة إلى أن جميع الناجحين في مختلف الاختبارات سيخضعون وجوبا إلى فحص طبي لدى طبيب الشغل للتثبت من أهليتهم البدنية قبل استكمال إجراءات الانتداب.
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