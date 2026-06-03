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كاس امم افريقيا لاقل من 17 سنة: المنتخب السنغالي يحرز للقب للمرة الثانية في تاريخه

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Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Juin 2026 - 06:22 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أحرز المنتخب السنغالي لقب كأس أمم أفريقيا لاقل من 17 عامًا، لكرة القدم، بعد فوزه مساء الثلاثاء على نظيره التنزاني بركلات الترجيح 4-2 في نهائي البطولة بالمغرب، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.
وتقدم المنتخب التنزاني بهدفه عن طريق هاميس ميهامبو في الدقيقة الثامنة من المباراة قبل أن يدرك السنغالي التعادل في الدقيقة (64) عن طريق إبراهيما ديوني.
ولجأ المنتخبان لركلات الترجيح مباشرة عقب صافرة النهاية لينجح المنتخب السنغالي في تسجيل أربع ركلات فيما سجل المنتخب التنزاني ركلتين فقط.

وبفوزه اليوم يكون المنتخب السنغالي قد أحرز اللقب الثاني بعد تتويجه الأول عام 2023، وبالمقابل اكتفى المنتخب التنزاني بالوصول للنهائي لأول مرة في تاريخه.
وكان المنتخبان تأهلا للنهائي على حساب كل من المغرب ومصر، حيث تفوق السنغالي على المغربي فيما فاز التنزاني على نظيره المصري بركلات الترجيح.
وتأهلت المنتخبات الأربعة السنغال الفائز باللقب والتنزاني صاحب المركز الثاني والمصري ثالث البطولة والمغربي الرابع إلى نهائيات كأس العالم اقل من 17 عاما التي ستقام في قطر نوفمبر المقبل.
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