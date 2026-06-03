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ودّيا... ويلز تفرض التعادل 1-1 على غانا المتأهل للمونديال

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Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Juin 2026 - 08:28 قراءة: 0 د, 48 ث
      
استقبل منتخب غانا، ​المتأهل إلى نهائيات كأس ‌العالم لكرة ‌القدم 2026، هدف التعادل في ‌اللحظات الأخيرة أمام مضيفه منتخب ويلز، لتنتهي مباراتهما الودية الدولية ⁠بالتعادل 1-1 مساء امس الثلاثاء، مما أدى إلى تمديد سلسلة مبارياته دون ​انتصار إلى ست مباريات.

وسجل لويس كوماس هدف ⁠التعادل برأسية رائعة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ⁠بعدما بدا أن غانا في طريقها لتحقيق فوز معنوي مهم قبل التوجه إلى المونديال المقرر هذا الشهر في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وكان البديل كاليب ييرينكي قد ​منح غانا التقدم في الدقيقة 66، مستغلا ارتداد الكرة من القائم ليسددها ‌من مسافة قريبة إلى الشباك، عقب انطلاقة سريعة قادها إرنست نواما من ⁠منتصف الملعب.
وجاء هذا الهدف في ‌واحدة من المحاولات الهجومية النادرة لمنتخب غانا، في مباراة فرض فيها منتخب ويلز سيطرته لكنه عجز عن ترجمة تفوقه إلى أهداف.
وسيستهل منتخب غانا مشواره ‌في ⁠دور المجموعات بمواجهة بنما في تورونتو يوم 17 جوان الجاري كما ستلتقي لاحقا منتخبي انقلترا و كرواتيا ضمن المجموعة الثانية عشرة للمونديال.


ر/حسني
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