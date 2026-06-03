ودّيا... ويلز تفرض التعادل 1-1 على غانا المتأهل للمونديال

استقبل منتخب غانا، ​المتأهل إلى نهائيات كأس ‌العالم لكرة ‌القدم 2026، هدف التعادل في ‌اللحظات الأخيرة أمام مضيفه منتخب ويلز، لتنتهي مباراتهما الودية الدولية ⁠بالتعادل 1-1 مساء امس الثلاثاء، مما أدى إلى تمديد سلسلة مبارياته دون ​انتصار إلى ست مباريات.وسجل لويس كوماس هدف ⁠التعادل برأسية رائعة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ⁠بعدما بدا أن غانا في طريقها لتحقيق فوز معنوي مهم قبل التوجه إلى المونديال المقرر هذا الشهر في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.وكان البديل كاليب ييرينكي قد ​منح غانا التقدم في الدقيقة 66، مستغلا ارتداد الكرة من القائم ليسددها ‌من مسافة قريبة إلى الشباك، عقب انطلاقة سريعة قادها إرنست نواما من ⁠منتصف الملعب.وجاء هذا الهدف في ‌واحدة من المحاولات الهجومية النادرة لمنتخب غانا، في مباراة فرض فيها منتخب ويلز سيطرته لكنه عجز عن ترجمة تفوقه إلى أهداف.وسيستهل منتخب غانا مشواره ‌في ⁠دور المجموعات بمواجهة بنما في تورونتو يوم 17 جوان الجاري كما ستلتقي لاحقا منتخبي انقلترا و كرواتيا ضمن المجموعة الثانية عشرة للمونديال.ر/حسني