منتخب المغرب يفوز على مدغشقر برباعية وديًا استعدادًا لـ كأس العالم

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سجل ​إسماعيل الصيباري ثنائية ليفوز المنتخب المغربي على ​منتخب مدغشقر 4-صفر في المباراة الودية ‌التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على ‌ملعب مولاي عبد الله بالرباط، ضمن استعداداته لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وتألق الصيباري ⁠بتسجيله هدفين في الدقيقتين الرابعة و24، قبل أن يعزز سفيان رحيمي النتيجة بالهدف الثالث ​من ركلة جزاء في الدقيقة 78، فيما اختتم أيوب الكعبي ⁠الرباعية في الدقيقة 87.

ومن المقرر أن يسافر المنتخب المغربي ‌إلى الولايات المتحدة لخوض مباراته الودية الأخيرة أمام النرويج يوم الأحد المقبل، قبل انطلاق مشواره في كأس ‌العالم، حيث ⁠أوقعته القرعة في مجموعة تضم البرازيل واسكتلندا وهايتي.