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صلاح الزواري يجتمع مع رئيسة الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات

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Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Juin 2026 - 06:40 قراءة: 0 د, 44 ث
      
مثلت الآفاق المستقبلية لصناعة مكونات السيارات والمعدات السيارة، أبرز محاور اجتماع وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة صلاح الزواري، أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، مع رئيسة الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات "TAA" مريم اللومي والوفد المرافق لها، بحضور مدير عام الصناعات المعملية فتحي السهلاوي.

وتم خلال الإجتماع، متابعة مدى التقدم في انجاز الإجراءات والمشاريع المتعلقة بالمحاور الأساسية لميثاق "التنافسية لمكونات السيارات والمعدات السيارة"، الرامي إلى مزيد تطوير القطاع مع إحداث مواطن شغل جديدة ودفع الصادرات، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة.


كما تم التأكيد على ضرورة التموقع في سلاسل القيمة العالمية لتصنيع السيارات ومكوناتها، والرفع من القيمة المضافة للقطاع، إلى جانب العمل على مزيد استقطاب الاستثمارات، بما يجعل من تونس قطبا إقليميا وعالميا لهذا القطاع الواعد.


تجدر الإشارة، إلى أن القطاع يضم حوالي 300 مؤسسة صناعية، منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية و65 بالمائة منها مصدرة كليا، تؤمن قرابة 120 ألف موطن شغل.
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