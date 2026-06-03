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صلاح الزواري يؤكد أهمية النهوض بقطاع المناجم عبر استرجاع نسق انتاج الفسفاط والأسمدة الكيميائية

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Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Juin 2026 - 06:35 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أكد وزير التجهيز والإسكان المكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، أمس الثلاثاء، لدى إشرافه على موكب تنصيب الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي عمر بوزوادة، على أهمية النهوض بقطاع المناجم، من خلال الحرص على استرجاع نسق انتاج الفسفاط والأسمدة الكيميائية.

وبعد أن أشاد بجهود المديرين العامين السابقين للشركتين، شدّد الوزير على ضرورة مزيد العمل ومضاعفة الجهود واستثمار الإمكانات البشرية المتاحة، لتحقيق الانتعاشة المرجوة في قطاع الفسفاط ومشتقاته، باعتباره قاطرة أساسية للاقتصاد الوطني، وأحد أهم محركات النمو، فضلا عن تعزيز اشعاع القطاع حتى تستعيد تونس مكانتها في الأسواق العالمية.


وقد حضر موكب التنصيب كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، وأعضاء مجلس إدارة الشركتين وعدد من الإطارات العليا، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة.


يذكر أنه تقرر بمقتضى الأمر عدد 79 المؤرخ في 1 جوان 2026 ، تعيين عمر بوزوادة رئيسا مديرا عاما لشركة فسفاط قفصة والمجمّع الكيميائي التونسي 


ليلى


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