انتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد: الثقة والحوكمة واستعادة الريادة القارية من أجل تغيير واقع كرة اليد التونسية (المترشح كمال السنوسي)

أكد كمال السنوسي رئيس قائمة "اعادة البناء" المترشحة لرئاسة الجامعة التونسية لكرة اليد، للفترة النيابية 2026-2030، على ضرورة اعادة الثقة بين مكونات عائلة كرة اليد التونسية والحرص على استعادة المنتخبات الوطنية ريادتها على المستوى القاري واشعاعها على المستوى الدولي.وجاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدت بأحد نزل ضفاف البحيرة خصصت لتقديم أعضاء قائمة "اعادة البناء" وعرض برنامجها الانتخابي المبني على 10 نقاط أساسية تتمحور أهدافها في جعل الجامعة توحد العائلة الرياضية وتبني مستقبلا أفضل لكرة اليد التونسية، قائما على الكفاءة، الحوكمة الرشيدة، والطموح الرياضي، وفق تعبير رئيسها.وأوضح كمال السنوسي في هذا السياق أنّ بناء الثقة بين الجامعة والعائلة الرياضية بات اليوم أمرا ملحا في ظل الاشكاليات التي تعيشها كرة اليد التونسية، مبرزا أنّ تحقيق هذه الغاية لا يكون الا عبر الوضوح والشفافية واحترام القواعد واعادة الاعتبار للكفاءة والعمل المنجز.وقال انّ واقع اللعبة اليوم وتراجع اشعاعها محليا وقاريا يفرض قطع الطريق أمام الحلول الترقيعية المؤقتة والمرور فورا نحو اصلاح هيكلي شامل.وأفاد أنّ قائمة "اعادة البناء" تستمد شرعيتها وقوتها من رصيدها البشري الفريد المتكامل، لافتا النظر أنّها تجمع بين مسيرين وأصحاب تاريخ تسييري مشرف وانجازات ادارية ومالية ملموسة في أنديتهم، وبين لاعبات ولاعبين دوليين سابقين مثلوا تونس في المحافل الاقليمية والدولية، وفق تعبيره.وشدّد على أنّ الوقت لفسح المجال قد حان لهذه الكفاءات المتنوعة والمتماسكة، وفق وصفه، لتكون في صدارة مراكز القرار، مبرزا أنّهم الأقدر على تشخيص الداء ووصف الدواء، على حدّ تعبيره.وأعرب أنّ قائمة "اعادة البناء" ستلتزم أمام عائلة كرة اليد التونسية في حالة انتخابها بتنفيذ برنامج عملي يرتكز على 10 نقاط أساسية تتمثل في:رقمنة الادارة عبر ارساء حوكمة حديثة تضمن الشفافية الاداراية والمالية المطلقة للجامعة.تطوير المسابقات عبر عصرنة نظام البطولة الوطنية لرفع مستوى التنافس الفني للأنديةدعم كرة اليد النسائية من خلال وضع استراتيجية تمويلية شاملة تضمن النهوض بالجمعيات النسائية وتطويرهااحياء القاعدة انطلاقا من اعادة تفعيل مراكز النهوض بكرة اليد والتركيز على الفئات السنية والشباناشعاع المنتخبات الوطنية بالدفع نحو توفير امكانيات لوجيستية وفنية بمعايير عالمية لاستعادة الهيمنة الافريقيةانقاذ أندية الداخل عبر خلق آليات دعم مالي ولوجستي مباشر ومستدام لأندية الجهات.تحديث التحكيم اعتمادا على الاستثمار في رسكلة وتكوين الحكام الشبان وحمايتهم وتطويرهم تكنولوجيا.التسويق الرياضي بجلب مستشهرين وتطوير حقوق البث لانعاش خزينة الجامعة والنوادي.الاحاطة الطبية بانشاء منظومة تأمين صحي شاملة ومجانية للاعبين واللاعبات.الدفع بالدبلوماسية الرياضية نحو استعادة وزن وثقل تونس في الاتحادين الافريقي والدولي لكرة اليد.يشار الى ان انتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد ستجرى بمشاركة قائمتين، هما قائمة "اعادة البناء" برئاسة كمال السنوسي وقائمة "الاستمرارية والنجاح" التي يترأسها كريم الهلالي.وتتألف قائمة "اعادة البناء" التي تمّ عرضها اليوم من : كمال السنوسي (رئيس القائمة) - عبد القادر بودريقة (نائب الرئيس) - محسن الماطري (أمين المال) - حمادي وناس (عضو) - علي العيادي (عضو) - محمد عميرة (عضو) - نجيب التوهامي (عضو) - شكري الرويسي (عضو) - نجيب الشريف (عضو) - رضا المكني (عضو) - فهيمة بن شريفة (عضو) - الهام الغريسي (عضو معوض) - رياض حامد (عضو معوض).يذكر أنّ الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة اليد ستعقد يوم السبت 6 جوان 2026 بمدينة الحمامات، بداية من الساعة العاشرة صباحا.