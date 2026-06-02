جلسة عمل للنظر في آخر الاستعدادات التنظيمية للدورة التأسيسية لمهرجان "ألوان البحيرة" ببنزرت الكبرى من 11 إلى 13 جوان

استعدادا لإطلاق الدورة التأسيسية لمهرجان "ألوان البحيرة" التي ستقام من 11 إلى 13 جوان الحالب ببنزرت الكبرى، التأمت بمقر ولاية بنزرت عشية الثلاثاء جلسة عمل بإشراف والي الجهة سالم بن يعقوب، خصصت للنظر في آخر الاستعدادات التنظيمية لهذه التظاهرة الجديدة التي تقام بالاشتراك بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة البيئة.وأكد الوالي خلال هذه الجلسة التي حضرها أعضاء لجنة تنظيم المهرجان إلى جانب كاتب عام الولاية عبد اللطيف حميد وعدد من ممثلي السلط المحلية والجهوية ذات العلاقة، الحرص على دعم هذه التظاهرة الثقافية والبيئية والاجتماعية الهامة التي ستتوزع أنشطتها على عدة فضاءات بكل من مناطق منزل عبد الرحمان بمعتمدية منزل جميل والميناء القديم والمدينة العتيقة ببنزرت الشمالية وفضاء كورنيش معتمدية جرزونة على ضفاف القنال وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الولاية .ويتضمن برنامج المهرجان في يومه الأول الملتئم تحت عنوان "لقاء البحيرة" بدار الثقافة بن رشد وبطحاء المدينة العتيقة بمنزل عبد الرحمان منتدى فكريا حول البحيرة، ومعارض فنية وبيئية وعروضا موسيقية وشعرية وبصرية.وتقام فعاليات اليوم الثاني تحت عنوان "الهبة الى البحيرة"، وسيكون خلالها الجمهور على موعد مع عدد من الورشات الفنية والبيئية والأنشطة التفاعلية والتحسيسية والجدارية البيئية التي ستقام بكل من المدينة العتيقة ببنزرت والمرسى القديم وبطحاء المدينة ونهج الزنايدية ببنزرت الشمالية.أما اليوم الثالث والأخير للدورة فسيلتئم تحت عنوان "ليلة أضواء البحيرة" ويتضمن عدة عروض مائية وفنية وذلك بفضاء كورنيش معتمدية جرزونة على ضفاف القنال.وثمن الوالي ثراء البرمجة وتنوع فقراتها، وأهداف المهرجان ومضامينه الحضارية والتنموية الكبرى، ولاسيما أبعاده التشاركية، داعيا إلى التنسيق الجيد بين مختلف المتدخلين واتخاذ التدابير اللازمة لضمان نجاح هذه التظاهرة في دورتها التأسيسية.ولدى تقديمهم لعرض مفصل عن الدورة أشار أعضاء لجنة التنظيم خلال الجلسة إلى أن هذه الدورة التأسيسية تنتظم بالشراكة بين وزارة البيئة عبر البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمحيط بحيرة بنزرت ووزارة الشؤون الثقافية عبر المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت، وذلك بهدف توظيف الثقافة والفنون كجسر للتقريب بين الإنسان وبيئته وترسيخ قيم المسؤولية البيئية والعمل الجماعي.وأوضحوا أن هذه التظاهرة هي مبادرة بيئية وثقافية تشاركية تهدف إلى جعل الثقافة وسيلة فعّالة لنشر الوعي البيئي وتعزيز السلوك الإيكولوجي لدى المواطنين، باعتبارهم شركاء فعليًين في حماية بحيرة بنزرت والمحافظة على منظوماتها البيئية.وأشاروا إلى أن هذه الشراكة ترتكز على إشراك الفنانين والمبدعين والمؤسسات الثقافية والجمعيات في نشر ثقافة بيئية جديدة تعزز العلاقة الإيجابية بين المواطن والبحر والبحيرة، علاوة على كونها فرصة لخلق فضاء للتبادل بين المؤسسات والجمعيات والفنانين والمواطنين، بما يعزز العمل التشاركي ويجعل الثقافة أداة لتقريب القضايا البيئية من المجتمع وتحويلها إلى ممارسة يومية.