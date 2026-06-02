كاس العالم 2026(تحضيرات): بلجيكا تتفوق على كرواتيا وديا بثنائية نظيفة

تفوق منتخب بلجيكا مساء اليوم الثلاثاء على نظيره الكرواتي بنتيجة 2-صفر في المباراة الودية التى أقيمت بينهما، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا من 11 جوان الجاري الى 19 جويلية القادم.وجاءت ثنائية منتخب بلجيكا عن طريق تيليمانس في دق 38، و لوكاكو الهد في دق 95.وأوقعت قرعة كأس العالم 2026، منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة مع منتخبات مصر و إيران ونيوزيلندا، بينما يتواجد منتخب كرواتيا في المجموعة الثانية عشرة إلى جانب كل من انقلترا، وبنما، وغانا.ويخوض منتخب بلجيكا مباراة ودية ثانية ستجمعه بالمنتخب التونسي يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا (س14) بملعب الملك بودوين بالعاصمة بروكسال.