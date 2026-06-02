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إنشاء مكتب إقليمي للأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي في تونس بموجب اتفاقية مع الجمعية الإفريقية للتنمية الجيوفضائية

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Bookmark article    Publié le Mardi 02 Juin 2026 - 20:51 قراءة: 1 د, 5 ث
      
أمضت الجمعيّة الإفريقيّة للتّنمية الجيوفضائيّة، ومقرّها تونس، مذكّرة تفاهم مع مكتب الأمم المتّحدة لشؤون الفضاء الخارجيّ ومقرّه النّمسا، تمتدّ لثلاث سنوات قابلة للتّجديد، وتنصّ على إنشاء مكتب إقليمي للدّعم في تونس للمساهمة في تنفيذ أنشطة منصّة الأمم المتحّدة للمعلومات الفضائيّة لإدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ.

واتّفق الطّرفان بموجب هذه الاتفاقية على التّعاون المشترك في النّفاذ إلى البيانات الفضائيّة وتعزيز استخدامها عبر تبادل المعلومات، ودعم الابتكار وريادة الأعمال بالاستفادة من الخبرة الفنيّة للجمعيّة، إضافة إلى المساهمة في تعزيز القدرات للنّهوض بتكنولوجيا المعلومات الفضائية واعتمادها من قبل الجهات المعنيّة وتقديم الاستشارة والمرافقة الفنيّة اللاّزمة. كما تشمل مجالات التعاون تبادل الموارد ونشر المناهج والتّحاليل ونتائج رصد كوكب الأرض لدعم أنشطة المنصّة الأممية، مع تبادل فرص التّدريب والمنح الدراسيّة الدوليّة في مجال الفضاء.


وتُعنى الجمعيّة الإفريقيّة للتّنمية الجيوفضائية، وهي منظمة تونسيّة غير حكوميّة، بتعزيز استخدام البيانات والتقنيات وتطبيقات الذّكاء الاصطناعيّ في مجالات التّنمية المستدامة في تونس وإفريقيا، ودعم التأقلم مع التغيّرات المناخيّة، والحدّ من مخاطر الكوارث، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعيّة، وتعزيز الحوكمة، إلى جانب التركيز على بناء القدرات والتّعاون العلمي والتقني والابتكار والرّصد البيئي ودعم اتّخاذ القرارات والسياسات العامة.


من جانبه، يتولى مكتب الأمم المتّحدة لشؤون الفضاء الخارجيّ مسؤولية إدارة وتنفيذ برنامج الأمم المتّحدة المتعلّق بالاستخدامات السّلمية للفضاء الخارجيّ، وتعزيز التّعاون الدولي في الأنشطة الفضائيّة واستخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء لتحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والعلميّة، لا سيّما لصالح البلدان النامية.
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