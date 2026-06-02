قبلي: توفير 90 طنا من مادة البخارة ووضعها على ذمة الفلاحين بمناطق الانتاج بولايات قبلي وتوزر وقابس وقفصة

قام المجمع المهني المشترك للتمور بتوفير 90 طنا من مادة الكبريت المائي المعروفة بمادة "البخارة" لتوزيعها على الفلاحين بمناطق الإنتاج بولايات قبلي وتوزر وقابس وقفصة، في اطار تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة "عنكبوت الغبار" بالواحات وحسب البروتوكول العلمي المعتمد من قبل وزارة الفلاحة للتصدي لهذه الافة، وفق ما أكده المدير الجهوي للمجمع عياض بن حمد لصحفي "وات".وأوضح المصدر ذاته ان القيام بتوفير مادة البخارة ووضعها مبكرا على ذمة الفلاحين، يرمي الى المحافظة على صابة التمور والحصول على منتج مطابق لمعايير الجودة وقابل للترويج بالأسواق الداخلية والخارجية، واشار الى ان هذه المادة بيولوجية تحظى بدعم تصل نسبته الى 70 بالمائة من قيمتها.كما لفت الى ان المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بمختلف مناطق الإنتاج قامت بإصدار بلاغ يدعو الفلاحين الى الإسراع بتقديم مطالبهم للتزود بمادة الكبريت المائي المدعم حسب المنشور الصادر عن وزير الفلاحة عدد 43 من اجل القيام بالمداواة الوقائية الأولى في وقتها وتجنب التدخل العلاجي المكلف للفلاح في صورة ظهور الإصابة ب"عنكبوت الغبار".يشار الى ان المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، انطلقت منذ مدة بالشراكة مع كل من المجمع المهني المشترك للتمور والمركز الفني للتمور، في انجاز سلسلة من الأيام التحسيسية بمختلف معتمديات الولاية لحث الفلاحين على القيام بالمداواة الوقائية ضد "عنكبوت الغبار" باستعمال مادة البخارة، مع ابراز أهمية هذا التدخل والمقادير المستعملة لخلط المادة وكيفية تعديل الات الرش والوقت المناسب للقيام بعملية المداواة.