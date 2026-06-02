مركز التغليف والتعبئة الفنية يحدّد يوم 6 جويلية 2026 كآخر اجل للترشح للدورة الجديدة من جائزة تونس الكبرى للتغليف

حدّد مركز التغليف والتعبئة الفنية آخر أجل للترشح للدورة الجديدة من جائزة تونس الكبرى للتغليف Tunisia Star Pack 2026" التي تنتظم تحت شعار "مكافأة الابتكار وتثمين التميز" يوم 6 جويلية 2026 .وتعد هذه الجائزة، التي اعلن المركز عن فتح باب الترشح لها، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيسه، فرصة هامة لابراز الابتكارات والمبادرات التي تساهم في رسم ملامح مستقبل التغليف التونسي من خلال حلول تجمع بين الإبداع والأداء والاستدامةوتهدف هذه الدورة إلى تشجيع الإنجازات المتميزة للشركات والمبدعين والمهنيين بهدف تطوير القطاع عبر تقديم حلول مبتكرة وفعّالة ومستدامة.وسيتم، بالمناسبة تكريم أفضل التصاميم والحلول في مجال التغليف لما تتميز به من إبداع بصري وكفاءة تقنية والتزام بمبادئ الاستدامةوستتيح هذه المسابقة للمشاركين تعزيز صورة مؤسستهم وزيادة إشعاع علامتهم التجارية الى جانب التعريف بابتكاراتهم لدى مختلف الفاعلين في القطاع وترسيخ مكانة مؤسستهموتشمل المسابقة التصميم البصري للتغليف ومنتجات الاستهلاك الواسع والمنتجات الفاخرة والمنتجات الحرفية والجانب التقني وتقنيات التغليف وتقنيات الطباعة وجائزة التغليف المستداموتستهدف هذه الدورة ثلة من الصناعيين ومصنّعي ومستعملي مواد التغليف والمطابع ومهنيي الطباعة والمصممين ووكالات الإبداع والحرفيين وأصحاب المشاريع والابتكارات الجديدةويمكن للراغبين في المشاركة الاطلاع على شروط المسابقة وتحميل استمارة الترشح عبر الموقع الرسمي للمركز