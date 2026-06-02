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فتح باب المشاركة في النسخة الخامسة من مسابقة "دايدو" الدولية لزيت الزيتون الى غاية 19 جوان 2026

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Bookmark article    Publié le Mardi 02 Juin 2026 - 20:40 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أعلنت، لجنة تنظيم النسخة الخامسة من مسابقة "دايدو" الدولية لزيت الزيتون، عن فتح باب المشاركة أمام مختلف المتدخلين في قطاع زيت الزيتون من منتجين ومصدّرين وأصحاب معاصر وتعاونيات وعلامات تجارية للمنافسة على جوائز المسابقة، وذلك في الفترة التي تمتد من 1 الى 19 جوان 2026.

وتهدف هذه التظاهرة الدولية إلى دعم جودة زيت الزيتون وتعزيز تنافسية المنتجين من خلال توفير تقييم احترافي للعينات المشاركة من قبل خبراء ومتذوقين دوليين مختصين فضلا عن المساهمة في الترويج للمنتجات المتوجة بالأسواق المحلية والعالمية، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للشبكة النسائية التونسية لزيت الزيتون على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".


وأكدت اللجنة المنظمة أن المسابقة تمثل فرصة للمنتجين والمهنيين لإبراز جودة زيت الزيتون التونسي وتعزيز إشعاعه على المستوى الدولي داعية الراغبين في المشاركة إلى الاتصال بنقاط الاستقبال أو بالمتذوقين المعتمدين للحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بشروط المشاركة وإجراءات إيداع العينات.
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