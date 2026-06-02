ياسمين الحمامات تحتضن منافسات كأس إفريقيا والدورة الدولية المفتوحة للترياتلون يوم 6 جوان بمشاركة 27 دولة

تحتضن ياسمين الحمامات يوم 6 جوان الجاري فعاليات كأس افريقيا والدورة الدولية المفتوحة للترياتلون التي ستكون متبوعة يوم 7 من الشهر ذاته بمنافسات الفئات المفتوحة وذلك بمشاركة 27 دولة من مختلف القارات، حسب ما افاد به اليوم الثلاثاء وكالة تونس افريقيا للأنباء حلمي ساسي، نائب رئيس الجامعة التونسية للترياتلون والباراترياتلون ورئيس لجنة تنظيم التظاهرة.والبلدان المشاركة هي تونس وفرنسا وجنوب افريقيا ولبنان وألمانيا واستونيا وسويسرا وبلجيكا وبولونيا ورومانيا والامارات العربية المتحدة والتشيك ومالطا وكولومبيا وليبيا وروسيا وهولندا وايرلندا ولوكسومبروغ والمغرب واسبانيا والجزائر وبرمودا والاكوادور وناميبيا وايطاليا والمكسيك.وبين ساسي ان العدد الجملي للمشاركين في التظاهرة سيبلغ 270 رياضيا ورياضية، موضحا ان عدد المشاركين خلال اليوم الأول سيبلغ 90 رياضيا ورياضية موزعين على 62 في الأكابر و18 في الكبريات و12 في الأواسط و9 في الوسطيات، على ان تشهد منافسات الفئات المفتوحة مشاركة حوالي 180 رياضيا ورياضية في مختلف الفئات العمرية (دون 13 سنة ودون 15 سنة ودون 17 سنة والاختصاص المفتوح اكثر من 20 سنة).وفي ما يلي قائمة المنتخب التونسي:صنف الأكابر: سيف الدين السالمي - زكرياء الشتيوي - محمد عزيز حمدي - سفيان السالمي - فانسون زيتون - محمد الخنيسيصنف الأواسط: يوسف سلامة - علاء سعيدان - بلال علوش - ياسين غدامسيصنف الوسطيات: آليسا ڨنودي - ريتاج العجيلي - آية ضيف الله - آمنة ونيسويتألف الإطار الفني للمنتخب التونسي من المدربين سيف الإسلام الهمامي ونصر الدين الخياري ومحمد الزواوي وكريم بنور وأحلام الدريدي.ر - طارق