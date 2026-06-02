القضاء يصدر حكمه على إطار أمني اتهم بتعنيف محامية

قرّرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس الحكم ب3 أشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ والخطية المالية في حق إطار أمني موقوف على ذمة قضية اعتداء على محامية.وتعود تفاصيل القضية إلى خلاف جدّ داخل أحد المقرات الأمنية بالعاصمة، حيث تتهم المحامية الإطار الأمني بتوجيه صفعة لها أثناء تواجدهما بالمقر.وكانت المحامية قد تقدمت بشكاية رسمية إلى الجهات القضائية، ليتم لاحقاً إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الإطار الأمني من قبل قاضي التحقيق.