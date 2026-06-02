بنزرت: إقرار حملات دورية للتضبيب الحراري للحدّ من إنتشار حشرة "كيرونوميدا" الشبيهة بالناموس بمعتمديات منزل بورقيبة وتينجة وماطر

تقرّر عقب زيارة معاينة أداها فريق إداري وفني وصحي وبيئي إلى محيط منطقة بحيرة "إشكل" وعدد من المواقع المحاذية تدعيم التدخلات المحلية والجهوية الميدانية الجارية منذ أيام للحدّ من تداعيات إنتشار حشرة "كيرونوميدا" الشبيهة بالناموس بمعتمديات منزل بورقيبة وتينجة وماطر من خلال تنفيذ حملات واسعة "للتضبيب الحراري" بواسطة شاحنات معدة للغرض بداية من مساء اليوم الثلاثاء بكافة احياء المعتمديات الثلاث، إضافة إلى عدد من التدابير والإجراءات الفنية العملية في ذات السياق.ووفق ما ورد بالصفحة الرسميّة للولاية على موقع التواصل الاجتماعي "فابسبوك"، أكّد أعضاء الفريق أن هذه المعالجة العضوية والميدانية لا تكتسي أي خطورة على الصحة العامة للمتساكنين وعموم المواطنين، وهو إجراء عملي معتمد في مثل هذه الحالات ومن شأنه معالجة الوضعية مع الحفاظ على التوازنات البيئية بالمنطقة.من جهتها، أفادت مصالح الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت في بلاغ لها نشر على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك"، أن نوعية الحشرة المنتشرة حاليا بمعتمديات تينجة ومنزل بورقيبة وماطر وبعض المناطق الأخرى، هي من نوع "كيرونوميدا" الشبيهة بالناموس، وهي من الحشرات غير الناقلة للأمراض وغير سامة (باعتبارها لا تلسع)، ولا تمثل أي خطورة على الصحة العامة، وقد تم اتخاذ إجراءات جهوية ومحلية لمقاومة انتشارها.يذكر أن المصالح البلدية للمعتمديات الثلاث تولت إصدار بلاغات في الغرض موجهة لعموم المتساكنين، دعت فيها إلى غلق المحلات العمومية مؤقتا اثناء مرور شاحنات التضبيب الحراري بكافة الانهج، والتقيد بتوصيات المصالح الأمنية والبلدية والصحية عند تنفيذ التدخلات، مع طمانة الجميع بان عملية التضبيب الحراري لا تكتسي أي خطورة على الصحة العامة باستثناء القضاء على الحشرة المذكورة.