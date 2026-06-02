JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:15 Tunis

بنزرت: إقرار حملات دورية للتضبيب الحراري للحدّ من إنتشار حشرة "كيرونوميدا" الشبيهة بالناموس بمعتمديات منزل بورقيبة وتينجة وماطر

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a1f1b51da3a48.41164119_qgjpelhfonkim.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 02 Juin 2026 - 19:02 قراءة: 1 د, 17 ث
      
تقرّر عقب زيارة معاينة أداها فريق إداري وفني وصحي وبيئي إلى محيط منطقة بحيرة "إشكل" وعدد من المواقع المحاذية تدعيم التدخلات المحلية والجهوية الميدانية الجارية منذ أيام  للحدّ من تداعيات إنتشار حشرة "كيرونوميدا" الشبيهة بالناموس بمعتمديات منزل بورقيبة وتينجة وماطر من خلال تنفيذ حملات واسعة "للتضبيب الحراري" بواسطة شاحنات معدة للغرض بداية من مساء اليوم الثلاثاء بكافة احياء المعتمديات الثلاث، إضافة إلى عدد من التدابير والإجراءات الفنية العملية في ذات السياق.
أخبار ذات صلة:
جحافل "الوشواشة" تغزو عدّة مناطق والمواطنون يشتكون من تفاقم الظاهرة...

ووفق ما ورد بالصفحة الرسميّة للولاية على موقع التواصل الاجتماعي "فابسبوك"، أكّد أعضاء الفريق أن هذه المعالجة العضوية والميدانية لا تكتسي أي خطورة على الصحة العامة للمتساكنين وعموم المواطنين، وهو إجراء عملي معتمد في مثل هذه الحالات ومن شأنه معالجة الوضعية مع الحفاظ على التوازنات البيئية بالمنطقة.

من جهتها، أفادت مصالح الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت في بلاغ لها نشر على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك"، أن نوعية الحشرة المنتشرة حاليا بمعتمديات تينجة ومنزل بورقيبة وماطر وبعض المناطق الأخرى، هي من نوع "كيرونوميدا"  الشبيهة بالناموس، وهي من الحشرات غير الناقلة للأمراض وغير سامة (باعتبارها لا تلسع)، ولا تمثل أي خطورة على الصحة العامة، وقد تم اتخاذ إجراءات جهوية ومحلية لمقاومة انتشارها.

يذكر أن المصالح البلدية للمعتمديات الثلاث تولت إصدار بلاغات في الغرض موجهة لعموم المتساكنين، دعت فيها إلى غلق المحلات العمومية مؤقتا اثناء مرور شاحنات التضبيب الحراري بكافة الانهج، والتقيد بتوصيات المصالح الأمنية والبلدية والصحية عند تنفيذ التدخلات، مع طمانة الجميع بان عملية التضبيب الحراري لا تكتسي أي خطورة على الصحة العامة باستثناء القضاء على الحشرة المذكورة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330371

babnet

كل الأخبار...

20:15 - ياسمين الحمامات تحتضن منافسات كأس إفريقيا والدورة الدولية المفتوحة للترياتلون يوم 6 جوان بمشاركة 27 دولة
20:10 - حشرة "الناموس" المنتشرة في تينجة ومنزل بورقيبة وماطر لا تلدغ وغير ناقلة للأمراض (السلطات الجهوية بولاية بنزرت)
20:09 - القضاء يصدر حكمه على إطار أمني اتهم بتعنيف محامية
20:05 - وزارة البيئة تنظم يومي 5 و6 جوان تظاهرة بيئية كبرى بمناسبة اليوم الوطني والعالمي للبيئة
19:41 - صدور الاحكام فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة
19:23 - مختص في علم النفس العصبي يقدم نصائح لتجاوز آثار الأداء الضعيف في الامتحانات
19:19 - عدد من ولايات البلاد تضبط مواعيد الانطلاق في حصاد الحبوب للموسم الفلاحي 2026/2025
19:11 - انهاء العلاقة التعاقدية بين اسفي المغربي و المدرب التونسي شكري الخطوي
19:02 - بنزرت: إقرار حملات دورية للتضبيب الحراري للحدّ من إنتشار حشرة "كيرونوميدا" الشبيهة بالناموس بمعتمديات منزل بورقيبة وتينجة وماطر
18:57 - انطلاق المدرسة الصيفية للعلوم الوثائقية العربية بتونس والقيروان
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 02 جوان 2026 | 16 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:22
19:35
16:08
12:24
05:01
03:12
الرطــوبة:
% 33
Babnet
Babnet35°
31° Babnet
الــرياح:
1.96 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-21
35°-22
30°-19
33°-20
33°-22
  • Avoirs en devises 25438,4
  • (02/06)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,39915 DT
  • (02/06)
  • 1 $ = 2,90482 DT
  • Solde Compte du Trésor     (01/06)     1349,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (01/06)   29649 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No