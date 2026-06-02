انهاء العلاقة التعاقدية بين اسفي المغربي و المدرب التونسي شكري الخطوي

اعلن نادي اولمبيك اسفي المغربي اليوم الثلاثاء عن انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب التونسي شكري الخطوي بالتراضي بين الطرفين, وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للفريق المغربي على شبكة التواصل الاجتماعي.وياتي قرار انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب شكري الخطوي في ظل تواصل النتائج السلبية لالمبيك اسفي المغربي الذي تلقى خسارة جديدة أمام المغرب الفاسي امس الاثنين ببنتيجة 2-1، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الأخير في جدول الترتيب العام للبطولة المغربية المحترفة لكرة القدم.وبلغ شكري الخطوي مع اسفي المغربي الدور نصف النهائي لكاس الكنفدرالية الافريقية.يذكر ان نادي اولمبيك اسفي كان قد تعاقد مع التونسي الخطوي نهاية شهر فيفري المنقضي.